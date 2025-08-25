قازاقستان جاپونيامەن توتەنشە جاعدايدىڭ الدىن الۋدا ءوزارا ءىس- ارەكەتتى نىعايتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مۇرات نۇرتىلەۋ قازاقستان مەن جاپونيا اراسىندا پەرسپەكتيۆالى سالالاردى دامىتۋ، ورتاقتاسىپ ارەكەتتەسۋ تۋرالى ءسوز ەتتى.
- جاپونيانىڭ بىرلەسكەن كرەديتتەۋ مەحانيزمى شەڭبەرىندە قازاقستاندا جاڭارتىلعان ەنەرگيا كوزىن دامىتۋ ەكى مەملەكەتتىڭ مۇددەسىنە ساي. توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋدا ءىس-ارەكەتتى نىعايتۋ جان-جاقتى تالقىلاندى. ورايلى ءساتتى پايدالانىپ، جاپونيا ۇكىمەتىنە سۋ تاسقىنىنا قارسى جۇيەنى دامىتۋعا ارنالعان قايتارىمسىز كومەك كورسەتكەنى ءۇشىن العىس بىلدىرەمىز (2 ميلليون دوللار )، - دەدى مۇرات نۇرتىلەۋ ب ا ق الدىندا مالىمدەمە جاساپ.
ءمينيستردىڭ مالىمدەۋىنشە، ەكى ەل اراسىنداعى مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىس جىلدان-جىلعا وركەندەپ جاتىر.
- بۇگىندە جۇزدەن استام وتانداسىمىز كۇنشىعىس ەلىنىڭ ەڭ ءىرى ۋنيۆەرسيتەتتەرىندە ءبىلىم الىپ جاتىر. ءبىز جاپونيانىڭ الدىڭعى قاتارلى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قازاقستاندا فيليالىن اشۋعا جاعداي جاساۋعا دايىنبىز. سونىمەن قاتار، جاپونيامەن ءىس-ارەكەتتەستىكتە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى، وندىرىستىك كووپەراتسيا، فارماتسەۆتيكا، ادام رەسۋرستارى جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيا سياقتى سالالار بويىنشا الەۋەتى اسا مول. الداعى ۋاقىتتا ارىپتەسىم تاكەشي يۆايا مىرزامەن اتالعان باعىتتار بويىنشا تىعىز جۇمىس جۇرگىزۋگە نيەتتىمىن، - دەيدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
بۇگىن استاناعا العاش رەسمي ساپارمەن جاپونيا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى تاكەشي يۆايا كەلدى. كەزدەسۋ بارىسىندا ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ جولىنداعى ماسەلەلەر تالقىلاندى.
ايتا كەتەيىك، جاپونيا سەمەي پوليگونىنان زارداپ شەككەندەرگە قايتارىمسىز گرانت بولمەك.
مالىمدەمە بارىسىندا بەلگىلى بولعانداي، 2026 -جىلى «الماتى- توكيو» تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلادى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، پرەزيدەنت جىل سوڭىندا رەسمي ساپارمەن جاپونياعا بارۋى مۇمكىن.
سونداي-اق جاپونيا قازاقستاندا ءىرى ينۆەستور ەلدەردىڭ وندىعىنا كىرەدى.