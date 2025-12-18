يسپانيا اپتاپ ىستىقتان قورعاناتىن ۇلتتىق جەلى قۇرۋدى قولعا الدى
استانا. KAZINFORM - يسپانيانىڭ پرەمەر- ءمينيسترى پەدرو سانچەس ەلدەگى قوعامدىق عيماراتتار بازاسىندا كليماتتىق پانالاردىڭ ۇلتتىق جەلىسىن ىسكە قوسۋ تۋرالى مالىمدەدى، دەپ حابارلادى BBC.
جوبا كەلەسى جاز باستالعانعا دەيىن جۇزەگە اسىرىلادى جانە كۇشەيىپ كەلە جاتقان انومالدى اپتاپ ىستىقتان قورعانۋ رەتىندە قولعا الىنباق.
سانچەستىڭ ايتۋىنشا، الاپات قۇرعاقشىلىق پەن ەكسترەمالدى جوعارى تەمپەراتۋرالار سيرەك كەزدەسەتىن قۇبىلىس بولۋدان قالعان. جاز مەزگىلىندە بارعان سايىن قىسقا مەرزىمدى ىستىق تولقىندار ەمەس، ماۋسىمنان تامىزعا دەيىن ۇزاققا سوزىلعان تەمپەراتۋرالىق انوماليالار جيىلەپ كەلەدى.
كليماتتىق پانالار دەمالۋعا ارنالعان ورىندارى بار، اۋامەن سالقىنداتىلاتىن جانە تەگىن اۋىزسۋمەن قامتاماسىز ەتىلگەن عيماراتتار بولادى. ولار، ەڭ الدىمەن، سوزىلمالى اۋرۋلارى بار ادامدارعا، قارتتارعا، سابيلەرگە، سونداي-اق قارجىلىق مۇمكىندىگى شەكتەۋلى، اپتاپ ىستىققا ءتوزىمسىز توپتارعا ارنالعان.
مەملەكەتتىك مەتەورولوگيالىق AEMET اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وسى جىلدىڭ جازى يسپانيادا باقىلاۋ تاريحىنداعى ەڭ ىستىق جاز مەزگىلى بولىپ تىركەلدى. ەل اۋماعىندا ءۇش رەت ىستىق تولقىنى بايقالعان، ولاردىڭ بىرەۋى 16 كۇنگە سوزىلىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى سەلسي شكالاسى بويىنشا 45 گرادۋستان اسىپ كەتكەن.
ەسكە سالا كەتسەك، بيىل شانحايدا اپتاپ ىستىق ۇزاقتىعى بويىنشا 100 جىلدىق رەكورد جاڭاردى.