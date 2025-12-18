قازاقستان- جاپونيا: توكيودا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جاپونياعا رەسمي ساپارى اياسىندا قول قويىلاتىن كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەردىڭ جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اسادى. پرەزيدەنت وسى ماقساتتا توكيودا جاپونيالىق ءىرى بيزنەس وكىلدەرىمەن كەزدەسۋلەر وتكىزبەك. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي تەلەگرام-ارناسىندا حابارلادى.
«بارلىعى 40 تان استام قۇجاتقا قول قويۋ جوسپارلانعان. كەلىسىمدەر ەنەرگەتيكا، جاڭارتىلاتىن قۋات كوزدەرى، سيفرلاندىرۋ، تاۋ-كەن، كولىك سەكىلدى نەگىزگى سالالاردى قامتيدى»، دەپ جازدى ر. جەلدىباي.
قازاقستان تاراپىنان قۇجاتتارعا «سامۇرىق- قازىنا»، KEGOC، «قازاتومونەركاسىپ»، «تاۋ-كەن سامۇرىق»، «قازپوشتا»، «قازاقستان تەمىر جولى» كومپانيالارى، ال جاپونيا تاراپىنان Marubeni ،MUFG Bank ،Mitsubishi Heavy Industries ،Hitachi Energy ،Toshiba ،JOGMEC ،Kansai Electric Power جانە RIKEN KOGYO سياقتى كومپانيالاردىڭ وكىلدەرى قول قويادى.
سونىمەن قاتار رۋسلان جەلدىباي پرەزيدەنتتىڭ جاپونياعا ساپارى اياسىندا وزگە دە رەسمي كەلىسسوزدەر مەن ىسكەرلىك كەزدەسۋلەر وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
ەسكە سالا كەتسەك، كەشە قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى.
ال جاپونيا ەلشىسى توكيونىڭ ستراتەگيالىق جوسپارىندا قازاقستاننىڭ ءرولى ارتىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.