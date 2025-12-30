ق ز
    13:39, 30 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستان جاساندى ينتەللەكت سالاسىن زاڭمەن رەتتەگەن العاشقى ەلدەردىڭ ءبىرى بولدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى قوعامدىق قاتىناستاردى رەتتەۋگە زاڭ جۇزىندە نەگىز قالاعان الەمدەگى العاشقى ەلدەردىڭ قاتارىنا ەندى. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Telegram ارناسىندا حابارلادى.

    ЖИ
    Фото: publicdomainpictures.net

    رۋسلان جەلدىبايدىڭ ايتۋىنشا، پرەزيدەنت بيىلعى جولداۋىندا قازاقستاندى الداعى ءۇش جىلدىڭ ىشىندە تولىق سيفرلىق مەملەكەتكە اينالدىرۋ جونىندە ستراتەگيالىق مىندەت قويعان ەدى.

    - ەلىمىزدىڭ سيفرلىق ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋ اياسىندا پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن قىرۋار شارۋا اتقارىلدى. «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» زاڭنىڭ قابىلدانۋى - اتالعان سالاداعى جاڭالىقتىڭ ءبىرى. وسىلايشا، قازاقستان ج ي سالاسىنداعى قوعامدىق قاتىناستاردى رەتتەۋگە زاڭ جۇزىندە نەگىز قالاعان الەمدەگى العاشقى ەلدەردىڭ قاتارىنا ەندى. اتالعان سالاداعى مەملەكەتتىك ساياساتتى ۇيلەستىرۋ ماقساتىندا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قۇرىلدى، - دەپ جازدى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپاءسوز حاتشىسى.

    پرەزيدەنت شىلدە ايىندا استانادا Alemcloud ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەرىن رەسمي تۇردە ىسكە قوستى. قاراشا ايىنداعى تەستىلەۋ ناتيجەسىندە اتالعان جۇيە سۋپەركومپيۋتەرلەردىڭ الەمدىك TOP-500 رەيتينگىندە 86-ورىنعا يە بولدى. «قازاقتەلەكوم» ا ق الماتىعا ەكىنشى Al‑Farabium سۋپەركومپيۋتەرىن جەتكىزدى. ول جاھاندىق رەيتينگتە 103-ورىنعا تابان تىرەدى.

    Цифрландыру мен жасанды интеллектіні дамыту
    Фото: Ақорда

    - پرەزيدەنت، ەڭ الدىمەن، بىلىكتى ماماندار دايارلاۋعا باسا ءمان بەرۋ قاجەت دەپ سانايدى. سوندىقتان ەلىمىزدە ج ي سالاسىنداعى ارناۋلى زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىن قۇرۋدى ۇسىندى. استانادا Alemai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى اشىلدى. ستۋدەنتتەرگە ارنالعان AI- Sana باعدارلاماسى باستالدى. سول ارقىلى ءقازىردىڭ وزىندە 440 مىڭنان استام ستۋدەنت جي سالاسىن مەڭگەردى. جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى العاشقى قازاقستاندىق «سىڭارءمۇيىز» ستارتاپ - Higgsfield Ai پايدا بولدى. بۇل دا ايتۋلى ۋاقيعا، - دەپ اتاپ ءوتتى جەلدىباي.

    وسىدان بۇرىن بيىل اگرارلىق سالاداعى نەگىزگى كاپيتالعا قۇيىلعان ينۆەستيتسيا 790 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەنىن جازعان ەدىك.

    سونىمەن قوسا ەلىمىزدە جاڭا باعىتتار اشىلىپ، حالىقارالىق اۋە رەيستەرى كوبەيگەنى انىقتالدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
