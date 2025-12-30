قازاقستان جاساندى ينتەللەكت سالاسىن زاڭمەن رەتتەگەن العاشقى ەلدەردىڭ ءبىرى بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى قوعامدىق قاتىناستاردى رەتتەۋگە زاڭ جۇزىندە نەگىز قالاعان الەمدەگى العاشقى ەلدەردىڭ قاتارىنا ەندى. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Telegram ارناسىندا حابارلادى.
رۋسلان جەلدىبايدىڭ ايتۋىنشا، پرەزيدەنت بيىلعى جولداۋىندا قازاقستاندى الداعى ءۇش جىلدىڭ ىشىندە تولىق سيفرلىق مەملەكەتكە اينالدىرۋ جونىندە ستراتەگيالىق مىندەت قويعان ەدى.
- ەلىمىزدىڭ سيفرلىق ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋ اياسىندا پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن قىرۋار شارۋا اتقارىلدى. «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» زاڭنىڭ قابىلدانۋى - اتالعان سالاداعى جاڭالىقتىڭ ءبىرى. وسىلايشا، قازاقستان ج ي سالاسىنداعى قوعامدىق قاتىناستاردى رەتتەۋگە زاڭ جۇزىندە نەگىز قالاعان الەمدەگى العاشقى ەلدەردىڭ قاتارىنا ەندى. اتالعان سالاداعى مەملەكەتتىك ساياساتتى ۇيلەستىرۋ ماقساتىندا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قۇرىلدى، - دەپ جازدى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپاءسوز حاتشىسى.
پرەزيدەنت شىلدە ايىندا استانادا Alemcloud ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەرىن رەسمي تۇردە ىسكە قوستى. قاراشا ايىنداعى تەستىلەۋ ناتيجەسىندە اتالعان جۇيە سۋپەركومپيۋتەرلەردىڭ الەمدىك TOP-500 رەيتينگىندە 86-ورىنعا يە بولدى. «قازاقتەلەكوم» ا ق الماتىعا ەكىنشى Al‑Farabium سۋپەركومپيۋتەرىن جەتكىزدى. ول جاھاندىق رەيتينگتە 103-ورىنعا تابان تىرەدى.
- پرەزيدەنت، ەڭ الدىمەن، بىلىكتى ماماندار دايارلاۋعا باسا ءمان بەرۋ قاجەت دەپ سانايدى. سوندىقتان ەلىمىزدە ج ي سالاسىنداعى ارناۋلى زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىن قۇرۋدى ۇسىندى. استانادا Alemai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى اشىلدى. ستۋدەنتتەرگە ارنالعان AI- Sana باعدارلاماسى باستالدى. سول ارقىلى ءقازىردىڭ وزىندە 440 مىڭنان استام ستۋدەنت جي سالاسىن مەڭگەردى. جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى العاشقى قازاقستاندىق «سىڭارءمۇيىز» ستارتاپ - Higgsfield Ai پايدا بولدى. بۇل دا ايتۋلى ۋاقيعا، - دەپ اتاپ ءوتتى جەلدىباي.
وسىدان بۇرىن بيىل اگرارلىق سالاداعى نەگىزگى كاپيتالعا قۇيىلعان ينۆەستيتسيا 790 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەنىن جازعان ەدىك.
سونىمەن قوسا ەلىمىزدە جاڭا باعىتتار اشىلىپ، حالىقارالىق اۋە رەيستەرى كوبەيگەنى انىقتالدى.