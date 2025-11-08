قازاقستان جاھاندىق كوشباسشى كومپانيامەن جاڭا تەحنولوگيالىق مۇمكىندىكتەردى بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرادى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مەن جەلىلىك تەحنولوگيالار مەن كيبەرقاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى جاھاندىق كوشباسشى Cisco كومپانياسى جاساندى ينتەللەكت، جوعارى ءونىمدى ەسەپتەۋلەر، سيفرلىق ترانسفورماتسيا سالالارىنداعى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.
قول قويۋ ءراسىمى C5+1 فورماتىنداعى بيزنەس-كونفەرەنسيا بارىسىندا ءوتتى. وعان ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ پەن Cisco كومپانياسىنىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ستراتەگيا جونىندەگى اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەفف كەمپبەلل قاتىستى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، مەموراندۋم الداعى بەس جىل ىشىندە ج ي ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ، قۇزىرەتتەردى ارتتىرۋ جانە قازاقستاننىڭ وڭىرلىك تەحنولوگيالىق حاب رەتىندەگى پوزيتسياسىن نىعايتۋعا باعىتتالعان بىرلەسكەن باستامالاردى ىسكە اسىرۋدى كوزدەيدى.
- بۇگىن قول قويىلعان ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم Cisco-نىڭ قازاقستانمەن ىنتىماقتاستىعىن تەرەڭدەتىپ، ج ي نەگىزىندەگى سيفرلىق ترانسفورماتسيا ستراتەگياسىن جەدەلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ج ي ەكوجۇيەسىنىڭ تابىستى دامۋى Cisco تەحنولوگيالارىنىڭ وزەگى بولىپ سانالاتىن سەنىم مەن قاۋىپسىزدىككە نەگىزدەلەدى. ءبىز قازاقستاننىڭ ج ي جانە يننوۆاتسيا سالاسىنداعى ماقساتىن قولداۋعا دايىنبىز، بۇل ەلدىڭ ۇزاق مەرزىمدى ەكونوميكالىق تابىسىنا ىقپال ەتەدى، - دەدى Cisco كومپانياسىنىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل ستراتەگياسى جونىندەگى اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەفف كەمپبەلل.
مەموراندۋمعا قول قويۋ ەكى تاراپتىڭ ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەستىككە جانە كيبەرقاۋىپسىزدىك، سيفرلىق مەملەكەتتىك باسقارۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە ۇلتتىق اقپاراتتىق پلاتفورمالاردى دامىتۋ باعىتتارىندا جاڭا تەحنولوگيالىق مۇمكىندىكتەردى بىرلەسە جۇزەگە اسىرۋعا دەگەن نيەتىن راستادى.
- قازاقستاننىڭ وزىق تەحنولوگيالاردى دامىتۋ جانە ەنگىزۋگە دەگەن ۇمتىلىسىن جوعارى باعالايمىز جانە وسى ىنتىماقتاستىق اياسىندا ۇلتتىق ماڭىزى بار باستامالاردى ءارى قاراي قولداۋعا دايىنبىز، - دەدى Cisco كومپانياسىنىڭ تۇركيا، رۋمىنيا جانە ت م د بويىنشا باسقارۋشى ديرەكتورى ديدەم دۋرۋ.
