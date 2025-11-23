قازاقستان حالىقارالىق ارەنادا جوعارى باعالانىپ وتىر - ۆان دەلۋ
استانا. قازاقپارات - CMG ەۋرازيالىق بيۋروسىنىڭ باس رەداكسيا مەڭگەرۋشىسى ۆان دەلۋ قازاقستاندى جوعارى باعالادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان قازىرگى تاڭدا ايماقتاعى جەتەكشى پوزيتسيادا جانە ەلدىڭ حالىقارالىق جەتىستىكتەرى ايقىن بايقالادى.
- ءبىزدىڭ كونكۋرسىمىزدىڭ تابىستارى قازاقستانداعى جوعارعى دەڭگەيدەگى قولداۋسىز مۇمكىن بولماس ەدى. ەرلان قاريننىڭ جەكە قولداۋى ءبىزدىڭ جۇمىسىمىزعا ايتارلىقتاي ىقپال ەتتى. بۇگىنگى جەتىستىكتەرىمىز دە وسىنىڭ دالەلى، - دەدى وكق الاڭىندا ۆان دەلۋ.
ول قازاقستاننىڭ دامۋى مەن گەوساياسي ءرولىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- بۇگىنگى تاڭدا قازاقستان ورتالىق ازيا + 1 شەڭبەرىندە تۇراقتى ءارى دامىعان ەل رەتىندە كورىنەدى. بۇل ايماقتىڭ گەوپوليتيكالىق جەتىلۋىنىڭ ايقىن كورىنىسى. ەلگە كوپتەگەن تۋريست كەلەدى. استانا تاماشا سالىنعان قالا، ول جەكە مەن ءۇشىن كاسىبي جانە جەكە دامۋعا سەرپىن بەرەتىن جەر رەتىندە اسەر ەتتى. قازاقستاندى مەن ءوزىمنىڭ كىشى وتانىم رەتىندە باعالايمىن، - دەدى CMG ەۋرازيالىق بيۋروسىنىڭ باس رەداكسيا مەڭگەرۋشىسى.
ۆان دەلۋ قازاقستاننىڭ تاريحي ءرولىن دە اتاپ ءوتتى.
- قازاق ەلى ۇلى جىبەك جولىنىڭ قالىپتاسۋىنا ايتارلىقتاي ۇلەس قوسقانىن جوققا شىعارا المايمىز. قازىر قازاقستان جاڭا لوگيستيكالىق كولىك دالىزدەرىن دامىتىپ، باتىس، شىعىس، سولتۇستىك جانە وڭتۇستىكتى قوسىپ، ايماقتىق ترانزيتتىك ينفراقۇرىلىمدى كەڭەيتىپ كەلەدى. ەلدىڭ ماڭىزدى ستراتەگيالىق جەتىستىكتەرىنىڭ ءبىرى، - دەدى سپيكەر.
ايتا كەتەيىك، Silk Way Star جوباسى كەلەسى جىلى قىتايدا وتەتىن بولدى.