قازاقستان فينليانديامەن ىنتىماقتاستىقتى ەنەرگەتيكا سالاسى بويىنشا قاي باعىتتا وربىتپەك
استانا. KAZINFORM - ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىندە ۆيتسە-مينيستر سانجار جاركەشوۆتىڭ فينليانديا ەكونوميكا جانە ەڭبەك مينيسترلىگىنىڭ تۇراقتى حاتشىسى تيمو يااتينەنمەن، سونداي-اق فين كومپانيالارى - EastCham Finland ،Wärtsilä ،Finnvera جانە Nurminen Logistics وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ ءوتتى.
ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەلىسسوز بارىسىندا تاراپتار ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى قازاقستان- فين ىنتىماقتاستىعىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن جانە بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جانە يننوۆاتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋدىڭ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى.
ۆيتسە-مينيستر اتاپ وتكەندەي، قازاقستان فينليانديامەن ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى سەرىكتەستىكتى دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرەدى جانە ءوزارا ءىس- قيمىلدى تەرەڭدەتۋگە، وزىق تاجىريبەمەن الماسۋعا، سونداي-اق تۇراقتى ەنەرگەتيكالىق جوبالارعا ينۆەستيتسيا تارتۋعا دايىن.
كەزدەسۋ بارىسىندا جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىن دامىتۋ، ەنەرگيا تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى فيندىك «Wärtsilä» كومپانياسىمەن ىنتىماقتاستىق تاجىريبەسىنە يە جانە بۇل باعىتتاعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى ودان ءارى دامىتۋعا مۇددەلى. تاراپتار سونداي-اق «جاسىل» ترانسفورماتسيا مەن دەكاربونيزاتسيا سالاسىنداعى بىرلەسكەن جوبالارعا قىزىعۋشىلىق تانىتتى. بۇل قازاقستاننىڭ 2060 -جىلعا قاراي كومىرتەگى بەيتاراپتىعىنا قول جەتكىزۋ جونىندەگى ۇلتتىق باسىمدىقتارىنا سايكەس كەلەدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستان مەن فينليانديا مينيسترلىكتەرى اراسىندا فينليانديا پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى اياسىندا قول قويىلعان ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى مەموراندۋمنىڭ ىسكە اسىرىلۋى تالقىلاندى.
قويىلعان مىندەتتەردى پراكتيكالىق تۇرعىدا جۇزەگە اسىرۋ ماقساتىندا ەكىجاقتى جۇمىس توبى قۇرىلدى. ونىڭ العاشقى وتىرىسى وتكەن جىلى وتكەن بولاتىن. بيىل ناقتى جوبالار مەن ءوزارا ءىس-قيمىل تەتىكتەرىن تالقىلاۋعا ارنالعان كەلەسى وتىرىس وتكىزۋ جوسپارلانۋدا.
كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار وتكەن كەزدەسۋ ءوزارا تۇسىنىستىكتى نىعايتۋعا جانە قازاقستان مەن فينليانديا رەسپۋبليكاسىنىڭ ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى دامىتۋعا بەرىك نەگىز بولاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، فينليانديا پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى بارىسىندا 15 قۇجاتقا قول قويىلدى.