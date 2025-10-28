قازاقستان فينليانديامەن دوستىق قارىم-قاتىناسقا باسا ءمان بەرەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن فينليانديا پرەزيدەنتتەرىنىڭ كەلىسسوزى ەكى ەل دەلەگاتسيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن ودان ارى جالعاستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، فينليانديا قازاقستاننىڭ سولتۇستىك ەۋروپا مەن ەۋروپا وداعىنداعى باستى ساۋدا سەرىكتەسى سانالادى.
مەملەكەت باسشىسى فينليانديانىڭ تازا ەنەرگەتيكا، تەحنولوگيا، سيفرلىق يننوۆاتسيا، ەكولوگيالىق جاۋاپكەرشىلىك، باسقارۋ، ءبىلىم بەرۋ جانە ادام كاپيتالى باعىتتارىنداعى جوعارى ستاندارتتارى الەمدىك دەڭگەيدە مويىندالعانىن اتاپ ءوتتى.
اتالعان سالالارداعى فينليانديانىڭ جەتىستىكتەرى كوپتەگەن ەلگە، سونىڭ ىشىندە قازاقستانعا دا ۇلگى.
- ءسىزدىڭ باسشىلىعىڭىزبەن فينليانديا ەۋروپادا، سونداي-اق الەمدە سىندارلى ءرول اتقارادى. مەملەكەتتىك ۇستانىمىڭىز بەن قۇندىلىقتارعا بەرىكتىگىڭىز فينليانديانى دۇنيە جۇزىنە ۇلگىلى ەل رەتىندە تانىتىپ وتىر. ءبىز مۇنى جوعارى باعالايمىز. قازاقستان فينليانديامەن دوستىق قارىم- قاتىناسقا باسا ءمان بەرەدى. بۇعان دەيىن قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ىسكە اسىرۋعا، ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا باعىتتارىن دامىتۋعا ءازىرمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا مول مۇمكىندىك بار. بۇل رەتتە ۇكىمەتارالىق كوميسسياسىنىڭ جۇمىسى ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
پرەزيدەنت فين دەلەگاتسياسىنىڭ قۇرامىندا بيزنەس وكىلدەرىنىڭ بولۋى حەلسينكيدىڭ ءوزارا سەرىكتەستىكتى تەرەڭدەتۋگە شىنايى مۇددەلى ەكەنىن كورسەتەدى دەپ سانايدى.
ەلىمىز فينليانديا كومپانيالارىمەن بىرلەسكەن جوبالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىنا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىن. قاسىم-جومارت توقايەۆ فين بيزنەسمەندەرىن ورتالىق ازيانىڭ كەڭ نارىعىنا شىعۋ ءۇشىن قازاقستاندا شەتەل ينۆەستورلارىنا جاسالاتىن قولايلى جاعدايدى پايدالانۋعا شاقىردى.
الەكساندر ستۋبب فين كومپانيالارى قازاقستان نارىعىنداعى قىزمەتىن كەڭەيتۋگە مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى.
- بۇگىنگى كەزدەسۋلەرگە دايىندىق بارىسىندا دەلەگاتسياداعى كاسىپكەرلەردىڭ ءبىرى «قازاقستانداعى وزگەرىستىڭ ءبارى جەدەل ءجۇرىپ جاتقانىن ءتۇسىنۋ كەرەك. سوندىقتان باياۋ قيمىلداپ، بيۋروكراتياعا جول بەرۋگە بولمايدى» دەدى. بۇل دامۋدىڭ داڭعىلىنا تۇسكەن ەلدەرىمىز ءۇشىن قۋانارلىق جاعداي، - دەدى فينليانديا پرەزيدەنتى.
سونداي-اق تاراپتار وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى.
ابىلايحان جۇماشيەۆ