قازاقستان - شۆەيتساريا: ايگىلى ساعاتتار، ىرىمشىك پەن شوكولادتىڭ وتانى استاناعا نەسىمەن قىزىق
استانا. KAZINFORM - بۇگىن استاناعا شۆەيتساريانىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى گي پارمەلەن كەلەدى. وسى ورايدا، Kazinform ءتىلشىسى ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ نەگىزگى باعىتتارى مەن بولاشاعىن سارالاپ كوردى.
الىس-بەرىس اۋقىمى
رەسمي ستاتيستيكاعا سايكەس، 2024 -جىلدىڭ قاڭتار- قىركۇيەك ايلارىندا قازاقستان مەن شۆەيتساريا اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 1,354 ميلليارد ا ق ش دوللارى كولەمىندە بولدى. ال 2025 -جىلدىڭ العاشقى توعىز ايىندا 1,075 ميلليارد دوللارعا دەيىن تومەندەپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 20,6 پايىزعا ازايعان.
اينالىم كولەمى ازداپ ازايعانىمەن، ستاتيستيكالىق دەرەكتەر ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا قۇرىلىمىنىڭ تەڭگەرىمدىلىگىن جانە ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزىن ايقىندايدى. قازاقستان نەگىزىنەن شيكى مۇناي مەن ونەركاسىپتىك تاۋارلاردى ەكسپورتتاسا، شۆەيتساريادان مەديتسينالىق، تەحنيكالىق جانە تۇرمىستىق تاۋارلار كەلەدى.
ەكسپورت 2024 -جىلى 986,4 ميلليون دوللار بولسا، 2025 -جىلى 823,3 ميلليون دوللارعا دەيىن قىسقارعان (16,5 پايىز). يمپورت 368 ميلليون دوللاردان 251,9 ميلليون دوللارعا دەيىن ازايعان (31,5 پايىز) . ساۋدا بالانسى 2025 -جىلى 571,4 ميلليون دوللارعا جەتىپ، الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا ءسال تومەندەگەن.
قازاقستاننان شۆەيتسارياعا ەكسپورتتا باستى ورىن شيكى مۇنايعا تيەسىلى - 657 ميلليون دوللار. سونىمەن قاتار، ۇشۋ اپپاراتتارى 76 ميلليون، كۇمىس 54 ميلليون دوللارعا ساتىلعان. ايتا كەتەتىن جاعداي، يۋۆەليرلىك بۇيىمداردىڭ ەكسپورتى رەكوردتىق ءوسىم كورسەتىپ، 17 ميلليون دوللارعا، ال ەتيل ءسپيرتى 6 ميلليون دوللارعا ساتىلىپ، سوڭعى جىلدارداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە جەتكەن.
شۆەيتساريادان قازاقستانعا يمپورتتالاتىن تاۋارلاردىڭ اراسىندا ۆاكتسينالار مەن دارىلىك زاتتار ماڭىزدى ورىن الادى، ولاردىڭ قۇنى - سايكەسىنشە 44 ميلليون جانە 38 ميلليون ا ق ش دوللارى. سونداي- اق، قىمبات ەمەس مەتالدان جاسالعان ساعاتتار 23 ميلليون، ورتوپەديالىق قۇرالدار مەن پروتەزدەر 13 ميلليون، ال ەلەكتر قۇرالدارىنا ارنالعان پانەلدەر 7,2 ميلليون دوللار بولدى. كەيبىر مەديتسينالىق جانە تەحنيكالىق تاۋارلاردىڭ يمپورتى قىسقارسا دا، ورتوپەديالىق قۇرالدار مەن ەلەكترلى پانەلدەردىڭ جەتكىزىلىمدەرى ايتارلىقتاي ارتقان.
ساراپشى پايىمى
ساراپشىلار بۇل ەكونوميكالىق دەرەكتەردى كەڭىرەك اۋقىمدا قاراستىرادى. قازاقستان مەن شۆەيتساريا اراسىنداعى سەرىكتەستىك بىرنەشە ونجىلدىق بويى قالىپتاسىپ، تۇراقتىلىق پەن ءوزارا سەنىمگە نەگىزدەلگەن. ولار بۇل بايلانىستىڭ دامۋىن ساياسي ۇيلەسىم، ەكونوميكالىق پراگماتيزم جانە ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ ارقىلى تۇسىندىرەدى.
س ءى م جانىنداعى سىرتقى ساياساتتى زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ اعا ساراپشىسى ۆالەريي سيتەنكو ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىس ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق مۇددەلەرگە نەگىزدەلگەن دەپ سانايدى.
- قازاقستان دا، شۆەيتساريا دا بارلىق باعىتتاردا ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا مۇددەلى. ءبىزدىڭ ساياسي تاسىلدەرىمىز سايكەس كەلەدى: ديپلوماتيالىق رەتتەۋدى جانە ديالوگتى قولدايمىز، - دەيدى ساراپشى.
سيتەنكونىڭ ايتۋىنشا، شۆەيتساريا قازاقستانداعى ەڭ ءىرى ينۆەستورلاردىڭ العاشقى ۇشتىگىنە كىرەدى. ەل ەكونوميكاسىنا 35 ميلليارد دوللاردان استام كاپيتال تارتىلعان، بۇل - ەكى ەل اراسىنداعى سەنىمنىڭ ناقتى دالەلى. شۆەيتساريا قازاقستانعا تەك ەنەرگەتيكا سالاسىندا عانا ەمەس، ترانزيتتىك الەۋەت پەن گەوستراتەگيالىق ورنالاسۋ تۇرعىسىنان دا قىزىعۋشىلىق تانىتادى. يندۋستريالىق دامۋ، سيرەك جەر مەتالدارىن ءوندىرۋ، جاڭا كولىك دالىزدەرىن دامىتۋ - بۇل باعىتتار ەكى ەل ءۇشىن دە ستراتەگيالىق ماڭىزدى.
ساياسات تانۋشى تايىر نىعمانوۆ اتاپ وتكەندەي، ينۆەستيتسيالاردىڭ باسىم بولىگى پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ سالاسىنا باعىتتالعانىمەن، قازاقستان ونەركاسىپتىڭ جوعارى وڭدەۋ سەكتورىنا دا ينۆەستيتسيا تارتۋعا مۇددەلى. استانا شۆەيتساريانى تەحنولوگيا، قارجى جانە ونەركاسىپتى جاڭعىرتۋ سالالارىنداعى باستى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىراتىنىن ايتادى.
ساراپشىلار قازاقستان ءۇشىن شۆەيتساريانىڭ قۇندىلىعى تەحنولوگيالىق مادەنيەتىندە دەپ باعالايدى. Stadler كومپانياسىنىڭ قاتىسۋىمەن ىسكە قوسىلعان تەمىرجول ۆاگوندارىن ءوندىرۋ جوباسى تەك ينۆەستيتسيا ەمەس، تەحنولوگيا مەن باسقارۋ تاجىريبەسىنىڭ كەلۋى رەتىندە قاراستىرىلادى.
ايتا كەتسەك، Stadler Rail جوباسى اياسىندا قازاقستاندا 537 ۆاگون شىعارىلىپ، ولاردىڭ قىزمەت كورسەتۋى 20 -جىلعا جوسپارلانعان، لوكاليزاتسيا دەڭگەيى - 35 پايىز.
سونىمەن قاتار، شۆەيتسارلىق SGS، Militzer - Münch كومپانيالارى مەن INOKS Capital ينۆەستقورى اگروونەركاسىپتىك جوبالاردى دامىتۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. بۇل - قازاقستان ءۇشىن «ۇزاق مەرزىمدى» ينۆەستيتسيالار اكەلەتىن ماڭىزدى سالا.
زاماناۋي سۇرانىستارعا جاۋاپ بەرەتىن Smart City جوباسى اياسىندا سيفرلىق شەشىمدەر مەن ۋربانيستيكا باعىتىندا پيلوتتىق باستامالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا شۆەيتساريانىڭ دۋالدى جۇيەسى قازاقستانداعى كادر دايارلاۋ تاجىريبەسىن جاڭعىرتۋعا ىقپال ەتىپ وتىر.
دەمەك، شۆەيتساريا قازاقستاننىڭ ەۋروپاداعى ەڭ تۇراقتى جانە تەحنولوگيالىق جاعىنان دامىعان سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. ال قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شۆەيتساريا ۆيتسە- پرەزيدەنتى گاي پارمەليننىڭ بۇل جولعى كەزدەسۋى ينۆەستيتسيانى قالپىنا كەلتىرۋگە عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە ۇزاق مەرزىمدى ساياسي ديالوگ پەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا دا نەگىز بولماق.
اۆتور
ۆەنەرا جولامان قىزى