قازاقستان شەتەلگە رەكوردتىق كولەمدە استىق تاسىمالدادى
استانا. KAZINFORM - بيىلعى ماركەتينگتىك جىلدا ەكسپورتقا رەكوردتىق كولەمدەگى 13,4 ميلليون توننا استىق جىبەرىلدى، بۇل - بۇرىن-سوڭدى بولماعان كورسەتكىش. جەمدىك ۇندى قوسا العاندا، مۇنداعى كولەم 15 ميلليون توننادان استى.
بۇل تۋرالى ا ش م باسشىسى ايداربەك ساپاروۆ ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ جىلدىق قورىتىندىسىنا ارنالعان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ايتتى.
ال جاڭا ورىلعان ەگىننەن بۇگىندە 3,9 ميلليون توننا استىق ەكسپورتتالدى، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %13,6 عا ارتىق. ەلىمىزدىڭ جالپى ەكسپورتتىق الەۋەتى 13 ميلليون تونناعا باعالانادى. قازاقستاندىق ديقانداردىڭ ءونىمى 45 مەملەكەتكە جەتكىزىلەدى.
ايداربەك ساپاروۆ اتاپ وتكەندەي، قارقىندى ەكسپورت ىشكى نارىقتى تۇراقتاندىرۋدا شەشۋشى ءرول اتقارادى. ويتكەنى، قازاقستاندا استىق ىشكى قاجەتتىلىكتەن 2-3 ەسە كوپ جينالاتىندىقتان، ونىڭ ارتىعىن ەكسپورتتاۋ قازاقستان ىشىندەگى باعا قىسىمىن جەڭىلدەتە تۇسەدى.
- جوعارى ەكسپورت دەگەنىمىز - تەك يميدج عانا ەمەس، بۇل تىكەلەي ەكونوميكالىق پايدا. ەلىمىزگە ودان ۇلتتىق ۆاليۋتا باعامىن قولدايتىن ۆاليۋتالىق كىرىس تۇسەدى. ديقاندار سىرتقى نارىققا استىق ساتۋدان تۇسكەن تابىسىن تەحنيكانى جاڭارتۋعا جانە ءوندىرىستى دامىتۋعا ينۆەستيتسيالاي الادى، - دەپ اتاپ ءوتتى سپيكەر.
وسىعان دەيىن استىق ەكسپورتتاۋشىلار جاڭا ءونىمىن ەرتە جونەلتسە، 2026-جىلى سۋبسيديا الاتىنى تۋرالى جازدىق.