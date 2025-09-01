قازاقستان ش ى ۇ-نىڭ قاۋىپسىزدىك سىن-قاتەرلەرىمەن كۇرەس جونىندە ءتورت ورتالىق قۇرۋ باستاماسىن قولدايدى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى ش ى ۇ-نى دامىتۋدىڭ باسىم باعىتتارى جونىندەگى كوزقاراسىن جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەڭ ءبىرىنشى باسىمدىق - ۇيىم اياسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن ءوزارا قولداۋدى نىعايتۋ.
- گەوساياسي قاقتىعىستاردىڭ ۋشىعۋى، تەحنولوگيالىق باسەكە، قارجى-ەكونوميكالىق سانكسيا، ەكولوگيالىق جانە تەحنوگەندى اپاتتار بەلەڭ العان كەزەڭدە ش ى ۇ ساياسي ىقپالداستىقتى كەڭ اۋقىمدا ۇيلەستىرۋگە، حالىقارالىق قوعامداستىقتىڭ ءوزارا سەنىمىن نىعايتۋعا، گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق پەن وركەنيەتارالىق ديالوگتى دامىتۋعا ارنالعان تۇراقتى الاڭعا اينالۋعا ءتيىس. وسى ورايدا قىتاي ءتوراعاسىنىڭ جاھاندىق دامۋ، جاھاندىق قاۋىپسىزدىك، جاھاندىق وركەنيەت جانە جاھاندىق باسقارۋ جونىندەگى باستامالارىن وڭ باعالايمىز. ءبىز بۇگىن قابىلدايتىن ش ى ۇ-نىڭ ونجىلدىققا ارنالعان دامۋ ستراتەگياسىن تولىق جۇزەگە اسىرۋ اسا ماڭىزدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدىڭ ءمانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، حالىقارالىق تەرروريزم، ءدىني ەكسترەميزم، ەسىرتكى تاسىمالى، زاڭسىز كوشى-قون، كيبەرقىلمىس جانە باسقا دا دەسترۋكتيۆتى ۇردىستەر دەندەپ تۇرعان ۋاقىتتا بۇل باعىتتىڭ ءمانى ارتا تۇسەدى.
- حالىقارالىق قاۋىپسىزدىككە تونگەن مۇنداي سىن-قاتەرلەرگە، سونىڭ ىشىندە «ءۇش زۇلىمدىققا» قارسى بىرلەسىپ قانا كۇرەسە الامىز. سوندىقتان قازاقستان ش ى ۇ-نىڭ قاۋىپسىزدىك سىن-قاتەرلەرىمەن كۇرەس جونىندە ءتورت ورتالىق قۇرۋ باستاماسىن قولدايدى. شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى مەن ازياداعى ءوزارا سەنىم شارالارى جونىندەگى كەڭەس اراسىندا ىسكەرلىك بايلانىستاردى كۇشەيتۋ ماڭىزدى دەپ ويلايمىز. ش ى ۇ ەلدەرىن اۋعانستانعا گۋمانيتارلىق، تەحنيكالىق كومەك كورسەتۋدى جالعاستىرۋعا شاقىرامىن. سول ارقىلى اتالعان مەملەكەتتى قالپىنا كەلتىرىپ، وڭىرلىك جانە ەكونوميكالىق پروتسەستەرگە قاتىستىرا الامىز. قازاقستان اۋعانستاننىڭ ءبىرقاتار ينفراقۇرىلىمدىق جانە لوگيستيكالىق جوبالارىنىڭ قۇرىلىسىنا كىرىستى. بۇل ش ى ۇ مەملەكەتتەرى اراسىنداعى ءوزارا بايلانىستى كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. تامىز ايىنىڭ باسىندا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى باس حاتشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن الماتىدا ب ۇ ۇ-نىڭ ورتالىق ازيا مەن اۋعانستان ءۇشىن ورنىقتى دامۋ ماقساتتارى جونىندەگى وڭىرلىك ورتالىق رەسمي تۇردە اشىلدى. ش ى ۇ-عا قاتىسۋشى مەملەكەتتەرگە بارلىق باسىم باعىتتا بەلسەندى ايماقتىق بايلانىس ورناتۋ جانە كۇش-جىگەردى ۇيلەستىرۋ ءۇشىن اتالعان ورتالىقتىڭ الەۋەتىن بىرلەسە پايدالانۋدى ۇسىنامىز، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى ش ى ۇ جارعىلىق قۇجاتتارىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارىن بەرىك ۇستانا وتىرىپ، قازاقستان «ءۇش زۇلىمدىققا»، ياعني، تەرروريزمگە، سەپاراتيزمگە جانە ءدىني ەكسترەميزمگە قارسى كۇرەستە كۇش-جىگەر بىرىكتىرۋدى وتە وزەكتى سانايتىنىن ايتتى.