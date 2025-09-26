22:59, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
قازاقستان دزيۋدودان قىتايداعى گران-پري جارىسىنىڭ العاشقى كۇنىن جۇلدەسىز اياقتادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ تسينداو قالاسىندا دزيۋدودان گران-پري تۋرنيرى باستالدى.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، جارىستىڭ العاشقى كۇنىندە قازاقستان قۇراماسىنان ءتورت سپورتشى تاتاميگە شىقتى. الايدا ولاردىڭ ەشقايسىسى فينالدىق كەزەڭگە جەتە العان جوق.
داۋرەن سۇيەكەنوۆ پەن الديار قارعۇلوۆ (60 كەلىگە دەيىن)، نۇرمۇحامبەت بوتاباي مەن ەرداۋلەت بوسجا (66 كەلىگە دەيىن) العاشقى اينالىمنان وتە المادى.
ايتا كەتەيىك، 17 جاستاعى ءامىر ومارحانوۆ تۋنيستەگى تۋرنيردە جارىستىڭ 2-راكەتكاسىن جەڭدى.
ۇستەل تەننيسىنەن جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى قازاقستان چەمپيوناتىنىڭ العاشقى جەڭىمپازدارى انىقتالدى.