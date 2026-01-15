قازاقستان ديپلومىمەن قاي ەلدەردە جۇمىس ىستەۋگە بولادى؟
بۇگىن سەنات وتىرىسىندا يۋنەسكو قامقورلىعىمەن قابىلدانعان جوعارى بىلىمدەگى بىلىكتىلىكتەردى تانۋ تۋرالى ازيا - تىنىق مۇحيتى ايماقتىق كونۆەنتسياسى (توكيو كونۆەنتسياسى) راتيفيكاتسيالاندى.
بۇل قۇجات ازيا - تىنىق مۇحيتى ءوڭىرى ەلدەرى، قىتاي، جاپونيا، كورەيا، اۋستراليا، جاڭا زەلانديا، موڭعوليا جانە باسقا دا مەملەكەتتەر اراسىندا ديپلومداردى تانۋدىڭ ءبىرىڭعاي ءارى اشىق ەرەجەلەرىن بەلگىلەيدى. ەلىمىز كونۆەنتسياعا ساي ورتاق ستاندارتتاردى، رەسمي اقپاراتپەن مىندەتتى الماسۋ جانە ءبىلىم تۋرالى قۇجاتتاردى راستاۋ راسىمدەرىن بەكىتەدى.
سونداي-اق كونۆەنتسيا بىلىكتىلىك تۋرالى اقپارات الماسۋعا ارنالعان حالىقارالىق APNNIC جەلىسىنە قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
قازاقستان توكيو كونۆەنتسياسىنا قوسىلعان ورتالىق ازياداعى العاشقى ەل اتانىپ وتىر. بۇل مۇمكىندىك ەلدىڭ وڭىرلىك ءبىلىم بەرۋ حابى رەتىندەگى پوزيتسياسىن نىعايتا تۇسەدى.
Egemen.kz