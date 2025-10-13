قازاقستان دۇنيەجۇزىلىك EXPO 2025 Osaka كورمەسىندە ءبىرىنشى ورىندى يەلەندى
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك EXPO 2025 Osaka كورمەسى ءوز جۇمىسىن اياقتادى. كورمەگە قاتىسۋشى مەملەكەتتەر ءۇشىن باستى وقيعا بولىپ سانالاتىن EXPO Awards ماراپاتتاۋ ءراسىمى كەشە، 12- قازاندا ءوتتى.
اتالعان ءراسىم بارىسىندا قازاقستان پاۆيلونى Theme Development («كورمە تاقىرىبىن اشۋ») نەگىزگى نوميناتسياسى بويىنشا «س» ساناتىنداعى شاعىن پاۆيلوندار اراسىندا ءبىرىنشى ورىندى يەلەندى. بۇل ساناتقا 90 نان استام ەل كىردى. قازاقستان ەكسپوزيتسياسى كورمەنىڭ باستى تاقىرىبىن مازمۇندى جانە ەرەكشە تۇردە اشقانى ءۇشىن جوعارى باعاعا يە بولدى.
- كورمە باستالعان كۇننەن باستاپ قازاقستان پاۆيلونى جاپوندىقتار مەن شەتەلدىك تۋريستەر اراسىندا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تۋدىردى. پاۆيلون ەلىمىزدىڭ مادەنيەتى، ءداستۇرى مەن تاريحى، ينۆەستيتسيالىق، ەكونوميكالىق جانە يننوۆاتسيالىق دامۋى، سونداي-اق سيفرلاندىرۋ، تەحنولوگيا جانە تۇراقتى دامۋ سالالارىنداعى مازمۇندى ءارى تارتىمدى ەكسپوزيتسياسىمەن ەرەكشەلەندى. وسى ورايدا حالىقارالىق جانە جاپون بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى پاۆيلون تۋرالى ءبىرقاتار ماقالالار جاريالادى، - دەلىنگەن ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتىندا.
كورمە بارىسىندا قازاقستان پاۆيلونى ىنتىماقتاستىق پەن ءوزارا تاجىريبە الماسۋدىڭ ماڭىزدى الاڭىنا اينالىپ، ەلىمىزدىڭ جاھاندىق قوعامداستىقتاعى اشىق ءارى سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندەگى مارتەبەسىن نىعايتتى. پاۆيلون اياسىندا توعىز ىسكەرلىك جانە مادەني ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلدى. ەڭ ءىرى وقيعالاردىڭ ءبىرى - قازاقستاننىڭ ۇلتتىق كۇنى، ول 2025 -جىلعى 10-تامىزدا ۇلى ويشىل اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىعىنا وراي ءوتتى. سول كۇنى EXPO National Day Hall الاڭىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۋى كوتەرىلىپ، اۋقىمدى مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلاما ۇيىمداستىرىلدى. شاراعا شامامەن 3000 كورەرمەن قاتىستى.
قازاقستان پاۆيلونى «ءومىردى بىرىكتىرۋ» كلاستەرىندە ورنالاسىپ، شامامەن 1,5 ميلليون ادامدى قابىلدادى. ولاردىڭ قاتارىندا رەسمي دەلەگاتسيالار، حالىقارالىق ۇيىمدار، ديپلوماتيالىق ميسسيالار، بيزنەس، مەديا جانە شىعارماشىلىق قاۋىم وكىلدەرى بولدى. پاۆيلونعا حالىقارالىق كورمەلەر بيۋروسىنىڭ (BIE) باس حاتشىسى ديميتري كەركەنتزەس رەسمي ساپارمەن كەلىپ، ونىڭ ۇيىمداستىرىلۋ دەڭگەيىن، مازمۇنىن جانە ەكسپوزيتسيالىق شەشىمىن جوعارى باعالادى.
دۇنيەجۇزىلىك EXPO 2025 Osaka كورمەسى 2025 -جىلعى 13- ءساۋىر مەن 13- قازان ارالىعىندا ءوتتى. ءىس- شاراعا 160 مەملەكەت پەن 9 حالىقارالىق ۇيىم قاتىستى، ال جالپى كەلۋشىلەر سانى 28 ميلليون ادامنان استى. التى اي بويى يۋمەشيما ارالى «ءبىزدىڭ ءومىرىمىز ءۇشىن بولاشاق قوعامىن قۇرۋ» تاقىرىبىنداعى جاھاندىق ديالوگتىڭ باستى الاڭىنا اينالدى.