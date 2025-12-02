قازاقستان دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ رەيتينگىندە 21 پوزيسياعا كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ ستاتيستيكالىق تيىمدىلىك كورسەتكىشتەرى رەيتينگىندە 217 ەلدىڭ ىشىندە 44-ورىنعا يە بولدى. الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا (2023 -جىلى - 65-ورىن) كورسەتكىش بىردەن 21 پوزيتسياعا جوعارىلاعان. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى حابارلادى.
دۇنيەجۇزىلىك بانك جىل سايىن رەسمي تۇردە تانىلعان حالىقارالىق دەرەككوزدەر نەگىزىندە قالىپتاستىرىلاتىن ستاتيستيكالىق تيىمدىلىك كورسەتكىشتەرى (Statistical Performance Indicators - SPI) رەيتينگىن جاريالايدى. بۇل رەيتينگتە الەمدىك دامۋ تۋرالى وزەكتى ءارى ناقتى مالىمەتتەر قامتىلادى، سونىڭ ىشىندە ۇلتتىق، وڭىرلىك جانە جاھاندىق باعالاۋلار بار.
ستاتيستيكالىق تيىمدىلىك كورسەتكىشتەرى ەلدىڭ ۇلتتىق ستاتيستيكالىق جۇيەسىنىڭ دەرەكتەردى پايدالانۋ، كورسەتىلەتىن قىزمەتتەر، ستاتيستيكالىق ونىمدەر، دەرەككوزدەر جانە دەرەكتەر ينفراقۇرىلىمى سياقتى كريتەريلەر بويىنشا مۇمكىندىكتەرىن سيپاتتايدى. كورسەتكىشتەر 0 دەن 100 گە دەيىنگى شكالا بويىنشا باعالانادى، مۇنداعى 100 ەڭ جوعارى دەڭگەي.
سوڭعى دەرەكتەرگە سايكەس، قازاقستاننىڭ ۇلتتىق ستاتيستيكالىق جۇيەسى 100 مۇمكىن بالدان 84,9 بالل جينادى. جالپى كورسەتكىشتىڭ وسۋىنە كەلەسى قۇرامداس بولىكتەردىڭ جاقسارۋى اسەر ەتكەن: «دەرەكتەردى پايدالانۋ» - +10، «دەرەككوزدەر» - +10,2، «دەرەكتەر ينفراقۇرىلىمى» - +10 جانە «دەرەكتەردى ۇسىنۋ قىزمەتتەرى» - +1,1 بالل.
SPI-2024 رەيتينگى بويىنشا العاشقى ۇشتىككە نورۆەگيا، شۆەتسيا جانە كانادا كىرەدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان جاھاندىق زەينەتاقى يندەكسىندە «ورنىقتىلىق» رەيتينگىن ساقتاپ قالدى.