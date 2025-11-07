قازاقستان دەلەگاتسياسىنىڭ ا ق ش-قا ساپارى بارىسىندا قانداي كەلىسىمدەر جاسالدى
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ا ق ش-قا ساپارى بارىسىندا «KAZAKH INVEST» ۇلتتىق كومپانياسى» ا ق قولداۋىمەن ا ق ش ساۋدا پالاتاسىندا جانە ۆاشينگتوندا وتكەن «C5+1 ونجىلدىعى» بيزنەس كونفەرەنسياسىندا شامامەن 17,2 ميلليارد دوللارعا باعالانعان ەكىجاقتى 30 قۇجاتقا قول قويىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مەن Groq ،Inc. اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ءارى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ پەن Groq كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى جانە نەگىزىن قالاۋشى دجوناتان روسس قول قويدى.
DDH (North America) Inc. (GDA Group قۇرامىنا كىرەدى) پرەزيدەنتى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا انكيت دجوشي مەن Alatau City Bank اكسيونەرى، ينۆەستور ۆياچەسلاۆ كيم اراسىندا 300 ميلليون دوللارلىق كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى.
Air Astana مەن Boeing اۋە كومپانياسىنىڭ ۇزاق قاشىقتىققا ۇشاتىن اۋە كەمەلەرى پاركىن 18 Boeing 787-9 ۇشاعىمەن جاڭارتۋ جانە كەڭەيتۋ تۋرالى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. قۇجاتقا «سامۇرىق-قازىنا» ا ق باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاكۋپوۆ پەن Boeing كومپانياسىنىڭ ساتۋ جونىندەگى ۆيتسە-پرەزيدەنتى پول ريگي قول قويدى.
سونداي-اق، «تاۋ-كەن سامۇرىق» مۇناي-گاز كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى ناريمان ابسامەتوۆ پەن Cove Capital - Cove Kaz Capital Group LLC ينۆەستيتسيالىق كومپانياسىنىڭ باسقارۋشى سەرىكتەسى پيني التحاۋس اراسىندا قاراعاندى وبلىسىنداعى سولتۇستىك قاتپار جانە جوعارعى قايراقتى ۆولفرام كەن ورىندارىن بىرلەسىپ يگەرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى. جوباعا سالىنعان ينۆەستيتسيا شامامەن 1,1 ميلليارد دوللاردى قۇرايدى.
Freedom Holding Corp. باس ديرەكتورى تيمۋر تۋرلوۆ پەن NVIDIA كومپانياسىنىڭ جاھاندىق جاساندى ينتەللەكت باستامالارى جونىندەگى ۆيتسە-پرەزيدەنتى كاليستا رەدموند اراسىندا شامامەن 2 ميلليارد دوللارعا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
ءبىلىم بەرۋ جانە عىلىم سالاسىنداعى قازاقستاننىڭ حالىقارالىق ىنتىماقتاستىعىن كەڭەيتۋگە ارنالعان جەكە قۇجاتتار جيىنتىعىنا قول قويىلدى. اريزونا مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىمەن، كولورادو تاۋ-كەن مەكتەبىمەن، Coursera, OpenAى، Freedom Group Inc. جانە باسقا سەرىكتەستەرمەن جالپى سوماسى شامامەن 50 ميلليون دوللار بولاتىن قۇجاتتارعا قول قويىلدى.
1Thirty Holding (AsiaColor) جانە BCIU اراسىندا ا ق ش-تا تىگىنەن ينتەگراتسيالانعان حيميالىق كەشەن قۇرۋ جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ تۋرالى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. ينۆەستيتسيا كولەمى شامامەن 130 ميلليون دوللاردى قۇرايدى.
ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مەن Beeline Kazakhstan اراسىندا Starlink كومپانياسىنىڭ Direct to Cell تەحنولوگياسىن ەنگىزۋ تۋرالى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى، بۇل ابونەنتتەرگە قوسىمشا قۇرىلعىلاردى قاجەت ەتپەي شالعاي اۋدانداردا بايلانىستا بولۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدا جانە بۇكىل قازاقستان بويىنشا بايلانىستىڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋدە ماڭىزدى قادام بولادى.
قول قويىلعان قۇجاتتار قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيلى سەنىم دەڭگەيىن كورسەتەدى جانە سەرىكتەستىكتىڭ ينۆەستيتسيالىق، يننوۆاتسيالىق جانە تەحنولوگيالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ستراتەگيالىق باعىتىن راستايدى. بۇعان دەيىن ق ر يندۋستريا جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى، «بايتەرەك» ۇلتتىق باسقارۋ حولدينگى» ا ق، «اگروماشحولدينگ KZ» ا ق، «ەۆرازيا گرۋپپاسى» AG جانە John Deere كومپانيالارى اراسىندا 2,5 ميلليارد دوللارلىق ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىقتى قۇرۋ جانە دامىتۋ تۋرالى ستراتەگيالىق كەلىسىمگە قول قويىلعانى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن. بۇل كەلىسىم قوستاناي مەن تۇركىستانداعى AgromashHolding KZ كومپانيالارىندا كەمىندە 3000 John Deere اۋىلشارۋاشىلىق تەحنيكاسىن ءوندىرۋدى، ءۇش قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىن سالۋدى، پەرسونالدى وقىتۋ جۇيەسىن دامىتۋدى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىن John Deere كومپانياسىنىڭ تمد ەلدەرىنە اۋىلشارۋاشىلىق تەحنيكاسىنا قوسالقى بولشەكتەردى جەتكىزۋ بويىنشا ايماقتىق حابى رەتىندە تانۋدى كوزدەيدى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا