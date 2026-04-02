قازاقستان دەلەگاتسياسى حيۋا قالاسىنا باردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قازاقستان پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ باستاعان دەلەگاتسيا وزبەكستانعا باردى، دەپ حابار بەرەدى ءو ز ا.
قوناقتاردى ۇرگەنىش حالىقارالىق اۋەجايىندا وزبەكستان رەسپۋبليكاسى ولي ءماجىلىسىنىڭ زاڭ شىعارۋ پالاتاسىنىڭ سپيكەرى نۋريددين يسمايلوۆ قارسى الدى.
ساپار حيۋا قالاسىنىڭ كورىكتى جەرلەرىن ارالاۋمەن جالعاسادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، كەشە ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى اراسىنداعى كاۆكاز، ورتالىق ازيا جانە موڭعوليا ءۇشىن الەۋەتتى دامىتۋدىڭ وڭىرلىك ورتالىعىنا قاتىستى ءوزارا تۇسىنىستىك جونىندەگى مەموراندۋمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ قابىلداندى.
سونداي-اق ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرگە قازاقستاننىڭ ارناۋلى مەملەكەتتىك ورگاندارىنىڭ قىزمەتى ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى مەن ىلەسپە قۇجات ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى.