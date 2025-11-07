قازاقستان Coursera شەشىمى نەگىزىندە ۇلتتىق سيفرلىق ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسىن قۇرماق
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ امەريكا قۇراما شتاتتارىنا رەسمي ساپارى اياسىندا ۆاشينگتون قالاسىندا ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مەن الەمدەگى جەتەكشى ونلاين-ءبىلىم بەرۋ پلاتفورمالارىنىڭ ءبىرى - Coursera كومپانياسى اراسىندا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مالىمدەدى.
قۇجاتقا ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك پەن Coursera كومپانياسىنىڭ وكىلدەرى قول قويدى. مەموراندۋم اياسىندا اكادەميالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا فورمالارىن دامىتۋ جانە ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىسىنە وزىق سيفرلىق قۇرالداردى ەنگىزۋ كوزدەلگەن. اتاپ ايتقاندا، ىنتىماقتاستىق جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن پايدالانۋ ارقىلى پروكتورينگ جانە ءبىلىمدى باعالاۋ جۇيەلەرىن ەنگىزۋدى قامتيدى. بۇل ستۋدەنتتەردىڭ وقۋ جەتىستىكتەرىن باعالاۋدا اشىقتىق پەن وبەكتيۆتىلىكتى ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارىنا قازاقستاندىق ستۋدەنتتەر مەن وقىتۋشىلار ءۇشىن الەمنىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ ونلاين باعدارلامالارىن دامىتۋ، ءبىلىم الۋشىلار مەن پەداگوگتەردى حالىقارالىق ستاندارتتار بويىنشا سەرتيفيكاتتاۋ، سونداي-اق Coursera شەشىمدەرى نەگىزىندە ۇلتتىق سيفرلىق ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسىن قۇرۋ كىرەدى.
سەرىكتەستىك ونلاين- ءبىلىم بەرۋ جانە سيفرلىق ترانسفورماتسيا سالاسىنداعى بىرلەسكەن جوبالار ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
كەلىسىمنىڭ ماڭىزى - قازاقستاننىڭ ورتالىق ازياداعى سيفرلىق ءبىلىم بەرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت قۇزىرەتتەرىن دامىتۋ ورتالىعى رەتىندەگى پوزيتسياسىن نىعايتۋىندا. بۇل باستاما ەلىمىزدىڭ جاھاندىق ءبىلىم كەڭىستىگىنە ينتەگراتسيالانۋىنا جانە ۇلتتىق جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا ماڭىزدى قادام بولماق.
مەموراندۋمعا قول قويۋ وقيعانى ەلىمىزدىڭ سيفرلاندىرۋ، يننوۆاتسيالىق دامۋ جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىققا اشىقتىق باعىتىنداعى ستراتەگيالىق باعىتىنىڭ جالعاسى رەتىندە باعالاۋعا بولادى.
ايتا كەتەيىك، وتاندىق ج و و-لار ChatGPT Edu ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسىنا قوسىلادى.