قازاقستان ءۇندىستاننان كەلەتىن ساياحاتشىلار ءۇشىن تارتىمدى باعىتقا اينالدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىز ءۇندىستاندىق وتباسىلىق ساياحاتشىلار ءۇشىن تارتىمدى قىسقى باعىتتاردىڭ بىرىنە اينالدى. Agoda سيفرلىق تۋريستىك پلاتفورماسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، وسى قىسقى ماۋسىمدا قازاقستاندى ىزدەۋ قىزىعۋشىلىعى %68 ءوستى. بۇل تۋرالى «Kazakh Tourism» ۇ ك» كومپانياسى ءمالىم ەتتى.
بۇل ءۇندى وتباسىلارىنىڭ ەلىمىزدىڭ تابيعي لاندشافتتارىنا جانە قىسقى مۇمكىندىكتەرىنە دەگەن سۇرانىسى ارتقانىن كورسەتەدى.
Agoda مالىمەتىنشە، ءۇندىستاندا 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىنان 2026 -جىلدىڭ اقپانىنا دەيىنگى ارالىقتا حالىقارالىق وتباسىلىق ساپارلارعا قىزىعۋشىلىق وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %30 وسكەن. ءۇندى ساياحاتشىلارى قىسقى دەمالىس اتموسفەراسىن، تابيعي سۇلۋلىقتى جانە مادەني تاجىريبەنى بىرىكتىرەتىن ماۋسىمدىق باعىتتاردى ءجيى تاڭداي باستادى.
قازاقستان ءۇندىستاننان كەلەتىن وتباسىلىق ساياحاتشىلاردى تاۋ پەيزاجدارىمەن جانە تابيعات اياسىنداعى دەمالىس مۇمكىندىكتەرىمەن تارتادى. قىس كەزىندە ءۇندى تۋريستەرىنىڭ نازارىن اۋداراتىن ازيا ەلدەرىنىڭ اراسىندا وڭتۇستىك كورەيا، قىتاي، تايۆان جانە جاپونيا دا اتاپ وتىلەدى.
اتاپ وتكەن ءجون، ءۇندىستاننان كەلۋشىلەر سانى 2023 -جىلمەن سالىستىرعاندا %87 ءوستى. وتكەن جىلى قازاقستانعا 146 مىڭنان استام قوناق كەلگەن. بۇل وسى ەلدەن كەلۋشىلەر قاتارى ارتقانىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «Kazakh Tourism» كومپانياسى %75 شەتەلدىك ساياحاتشى استانا مەن الماتىعا كەلەتىنىن مالىمدەگەن ەدى.