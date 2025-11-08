قازاقستان، Clearbrook جانە AG- Tech ەنەرگيا ساقتاۋ جۇيەلەرىن وندىرەتىن زاۋىت سالادى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى، Clearbrook Energy Solutions (CES) كومپانياسى جانە قازاقستاندىق AG- Tech قازاقستاندا ەنەرگيا ساقتاۋ جۇيەلەرىن (BESS) وندىرەتىن زاۋىت سالۋعا باعىتتالعان ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، قۇجاتقا قول قويۋ ءراسىمى ۆاشينگتون قالاسىندا، C5+1 بيزنەس- كونفەرەنتسياسىنىڭ اياسىندا ءوتتى. جوبا قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق اۋىسۋ ستراتەگياسىنداعى ماڭىزدى قادام بولماق. ول ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىن نىعايتىپ، جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىن ينتەگراتسيالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جالپى ينۆەستيسيا كولەمى - 350 ميلليون ا ق ش دوللارى. Clearbrook كومپانياسى ۆيرتۋالدى ەلەكتر ستانتسيالارى مەن ەنەرگيا ساقتاۋعا ارنالعان تەحنولوگيالاردى ۇسىنسا، AG- Tech - ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمىنا سيفرلىق شەشىمدەردى بەيىمدەۋ مەن ينتەگراتسيالاۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
- بۇل جوبا قازاقستان ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە. ول سيفرلىق ينفراقۇرىلىم مەن ۇلتتىق تەحنولوگيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدا ماڭىزدى بولىپ سانالاتىن تۇراقتى ءارى سەنىمدى ەنەرگيا جۇيەسىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى پرەمەر-مينيستر ورىنباسارى، جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ.
- قازاقستان ەنەرگەتيكالىق تاۋەلسىزدىگى مەن سيفرلىق ينفراقۇرىلىمىن نىعايتۋ باعىتىندا باتىل قادامدار جاساپ جاتىر. Clearbrook Energy Solutions كومپانياسى قازاقستان ۇكىمەتى جانە AG- Tech كومپانياسىمەن سەرىكتەستىك ورناتۋعا مۇمكىندىك تۋعانىنا قۋانىشتى. بۇل سەرىكتەستىك قازاقستاننىڭ سيفرلىق ەكونوميكاسىن دامىتۋ مەن تازا ەنەرگياعا كوشۋىنىڭ نەگىزى بولاتىن زاماناۋي ەنەرگيا ساقتاۋ تەحنولوگيالارىن جەرگىلىكتەندىرۋگە باعىتتالعان، - دەدى Clearbrook كومپانياسىنىڭ ورتالىق ازياداعى ءتورايىمى مارسيا-ەليزابەتا كريستيان فاۆالە.