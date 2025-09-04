قازاقستان ءۇش عارىش اپپاراتىن ەكسپورتتاۋدان 75 ميلليون دوللار تابىس الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ءۇش عارىش اپپاراتىن نيگەريا، كونگو جانە موڭعولياعا ەكسپورتتاۋدان 70-75 ميلليون دوللار تابىس الادى.
بۇل تۋرالى ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ۆيتسە- ءمينيسترى مالىك ولجابەكوۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر التى عارىش اپپاراتىن قۇراستىرۋ ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. سونىڭ ىشىندە تورتەۋى جەردى قاشىقتان زوندتاۋعا ارنالعان وپتيكالىق سپۋتنيك، تاعى ەكەۋى جەر بەتىن سكانەرلەۋ جانە 3D كەڭىستىك دەرەكتەرىن بەرەتىن رادارلىق سپۋتنيك.
ازىرلەنىپ جاتقان اپپاراتتاردىڭ ۇشەۋى كونگو، نيگەريا جانە موڭعولياعا ەكسپورتتاۋعا ارنالعان.
- بۇل جەردە وسى ەكسپورتتىق كەلىسىمشارتتار بويىنشا جالپى مالىمەتتى ايتا الامىن. ويتكەنى، كەلىسىمشارت تالاپتارى بويىنشا ءار سپۋتنيكتىڭ قۇنىن جاريالاۋعا بولمايدى جانە ونداعى ناقتى ءمان-جايدى بىلمەيمىن. مەنىڭ باعالاۋىم بويىنشا، بۇل ءۇش سپۋتنيكتىڭ جالپى قۇنى 70-75 ميلليون دوللار شاماسىندا، - دەدى مالىك ولجابەكوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، قازاقستانعا ارنالعان سپۋتنيكتەردى ازىرلەۋ جۇمىستارى 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتالادى.
- ولاردى قۇراستىرۋ قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر. ەگەر قاتەلەسپەسەم، 2027 -جىلدىڭ باسىندا عارىشقا ۇشىرىلادى. تاعى ءۇش اپپارات 2028-2029 -جىلدار ارالىعىندا دايىن بولادى، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.
ەسكە سالايىق، بىلتىر كۇزدە سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ سپۋتنيكتەردى ەكسپورتتاۋعا قاتىستى ەكى ەلمەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتقانىن ايتقان ەدى.