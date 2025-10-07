قازاقستان ءبىلىم جۇيەسىندە ىلگەرىلەدى: حالىقارالىق باعالاۋ ناتيجەلەرى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمى جۇرگىزگەن TALIS-2024 ساباق بەرۋ جانە وقىتۋدىڭ حالىقارالىق زەرتتەۋىنىڭ ناتيجەسى بويىنشا، قازاقستاننىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە وڭ وزگەرىستەر بايقالدى.
ۇكىمەتتىڭ باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ باستاماشى بولعان ءبىلىم بەرۋ سالاسىن دامىتۋ جانە پەداگوگ مارتەبەسىن ارتتىرۋ شارالارىنىڭ ءتيىمدى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن كورسەتەدى.
TALIS زەرتتەۋى ءبىلىم بەرۋ ورتاسىن، پەداگوگتەردىڭ ەڭبەك جاعدايلارىن، كاسىبي دامۋ مۇمكىندىكتەرىن، وقىتۋ تاجىريبەسىن جانە كاسىبي ۇستانىمدارىن باعالايدى.
زەرتتەۋگە قازاقستاننان 7 مىڭنان استام پەداگوگ جانە 369 مەكتەپ ديرەكتورى قاتىستى. وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بۇل مۇعالىمدەردىڭ وقۋ ورتاسىن جانە ەڭبەك جاعدايلارىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان كەڭ اۋقىمداعى جالعىز حالىقارالىق زەرتتەۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- 2018 -جىلمەن سالىستىرعاندا قازاقستاندىق پەداگوگتەردى اكىمشىلىك جۇمىستارعا تارتۋ ازايىپ، ولار ساباق بەرۋگە جانە اتا-انالارمەن، قامقورشىلارمەن بايلانىسقا كوبىرەك ۋاقىت بولە باستاعان. سونداي-اق ماماندىعىنا جانە ەڭبەك جاعدايىنا قاناعاتتانۋ دەڭگەيى ەداۋىر ارتقان. ودان بولەك، زەرتتەۋ ناتيجەلەرى پەداگوگتەردىڭ ەڭبەك جاعدايىندا ايتارلىقتاي وڭ وزگەرىستەر بولعانىن كورسەتەدى. وتكەن وقۋ جىلىندا قازاقستاندىق پەداگوگتەردىڭ ورتاشا اپتالىق جۇكتەمەسى 36 ساعاتتى قۇرادى. ال 2018 -جىلى بۇل كورسەتكىش 50 ساعات بولعان. مۇنداي قىسقارتۋ - ە ى د ۇ ەلدەرىنىڭ ىشىندە ەرەكشە جاعداي. سونىمەن قاتار قازاقستانداعى پەداگوگتەردىڭ ورتاشا جاسى 41 جاسقا دەيىن تومەندەدى، بۇل ە ى د ۇ- دەگى ورتاشا كورسەتكىشتەن 4 جاسقا تومەن. ماڭىزدى ناتيجەلەردىڭ تاعى ءبىرى - پەداگوگتەردىڭ ەڭبەك جاعدايلارىنا جانە جالاقىسىنا قاناعاتتانۋشىلىق دەڭگەيىنىڭ كوتەرىلۋى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ساۋالناما دەرەكتەرى بويىنشا، پەداگوگتەردىڭ %95 ى ءوز جۇمىسىنا كوڭىلى تولاتىنىن، ال %80 ى ماماندىقتى قايتا تاڭداسا، قايتادان ءمۇعالىم بولۋدى قالايتىنىن ايتقان.
بۇعان دەيىن ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىندە بۋللينگكە قارسى يننوۆاتسيالىق جۇيە ەنگىزىلەتىنى انىقتالدى.