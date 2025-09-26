قازاقستان بەيجىڭ فورۋمىندا كىتاپحانا تاجىريبەسىمەن ءبولىستى
استانا. KAZINFORM - قىتاي استاناسى - بەيجىڭدە «مادەنيەت پەن تەحنولوگيانىڭ كەشەندى دامۋى» تاقىرىبىندا بەيجىڭ مادەنيەت فورۋمى ءوتتى. بۇل تۋرالى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
ءىس-شارا اياسىندا پلەنارلىق وتىرىس، التى پاراللەل فورۋم جانە 20 دان استام تاقىرىپتىق سەسسيا مەن پىكىرتالاس الاڭى ۇيىمداستىرىلدى.
قاتىسۋشىلار مادەني مۇرانى سيفرلاندىرۋ، عىلىم مەن تەحنولوگيانىڭ مادەني كرەاتيۆتىلىككە قوساتىن ۇلەسى، اۋديوۆيزۋالدى يندۋستريانى ينتەگراتسيالاۋ، جاڭا تەحنولوگيالار ارقىلى قوعامدىق مادەنيەتتىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ، جەلىلىك مادەنيەتتى يننوۆاتسيالىق دامىتۋ جانە وركەنيەتتىك الۋان تۇرلىلىكتى ساقتاۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
قازاقستان اتىنان مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ارحيۆ، قۇجاتتاما جانە كىتاپ ءىسى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى رۋستام ءالي قاتىسىپ، كىتاپحانا جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكت ەنگىزۋ جونىندەگى ۇلتتىق ستراتەگيا تۋرالى بايانداما جاسادى. ۇزاق مەرزىمگە باعىتتالعان بايانداما شەتەلدىك ماماندار تاراپىنان جوعارى باعالاندى.
سونداي-اق جاڭا زەلانديا، پەكين ۋنيۆەرسيتەتى، شاڭحاي، سينگاپۋر جانە باسقا وڭىرلەردەن كەلگەن جەتەكشى ماماندار زاماناۋي تەحنولوگيالار مەن مادەنيەت سالاسىنىڭ توعىسىنداعى مۇمكىندىكتەردى سارالادى.
فورۋم «جاساندى ينتەللەكت جاعدايىندا كىتاپحانالاردىڭ مۇمكىندىكتەرى مەن سىن- قاتەرلەرى» اتتى ارنايى سەسسيامەن قورىتىندىلاندى. جيىنعا الەمنىڭ جەتەكشى كىتاپحانا ديرەكتورلارى، بەلگىلى عالىمدار مەن تەحنولوگيا سالاسىنىڭ جاڭاشىل ماماندارى قاتىسىپ، جاساندى ينتەللەكتتىڭ قوعامدىق مادەني مەكەمەلەرگە تيگىزەتىن ىقپالى مەن بولاشاعىن تالقىلادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلتتىق كىتاپحانا جاڭا سيرەك قولجازبامەن تولىققانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.