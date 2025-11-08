قازاقستان بيدايى تيەلگەن العاشقى پويىز ارمەنياعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - قازاق بيدايى تيەلگەن، ازەربايجان ارقىلى ترانزيتپەن وتەتىن العاشقى پويىز ارمەنيانىڭ ايرۋم ستانسياسىنا باردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
پويىز قۇرامى قازاقستان- رەسەي- ازەربايجان- گرۋزيا- ارمەنيا باعىتى بويىنشا ءجۇردى. قازاقستاننان بارلىعى 15 ۆاگون، جالپى سالماعى 1000 توننا بيداي جونەلتىلدى. پيلوتتىق جەتكىزىلىم جاڭا لوگيستيكالىق باعىتتى سىناقتان وتكىزۋگە جانە ونىڭ تيىمدىلىگىن تەكسەرۋگە باعىتتالعان.
ايرۋم ستانسياسىندا پويىزدى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ارمەنياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى بولات يمانبايەۆ، «ازىق-تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسى» ۇ ك ا ق باسقارۋشى ديرەكتورى توبىلبەك وماروۆ، ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماقتىق اكىمشىلىك جانە ينفراقۇرىلىم ءمينيسترى داۆيد حۋداتيان، سونداي-اق ارمەنيانىڭ ەكونوميكا ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ارمان حودجايان قارسى الدى.
- بۇل - تاريحي وقيعا. ءبىز قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ وتكەن جىلدىڭ ساۋىرىندە ارمەنياعا رەسمي ساپارى كەزىندە قول جەتكىزىلگەن جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسىمدەردىڭ ارقاسىندا جەتكىزىلۋى مۇمكىن بولعان قازاقستاندىق بيداي تيەلگەن العاشقى پويىزدى قارسى الىپ وتىرمىز. بۇگىنگى ءىس-شارا - ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ قارقىندى دامۋىنىڭ ايقىن دالەلى. قازاقستان استىقتى تۇراقتى جانە ءوزارا ءتيىمدى نەگىزدە جەتكىزۋدى جالعاستىرۋعا دايىن، - دەپ اتاپ ءوتتى قازاقستاندىق ديپلومات.
ءوز كەزەگىندە، «ازىق-تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسى» ۇ ك ا ق باسقارۋشى ديرەكتورى توبىلبەك وماروۆ قازاقستاننىڭ ازەربايجان مەن گرۋزيا سياقتى ايماقتىق ەلدەرگە بيدايدى بەلسەندى تۇردە ەكسپورتتايتىنىن جانە ارمەنياعا جەتكىزۋدى كەڭەيتۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- جاڭا باعىتتىڭ اشىلۋى تاسىمالداۋدى ەكونوميكالىق جاعىنان تيىمدىرەك جۇرگىزۋ مۇمكىندىگىن اشتى. بۇل ارمەنياعا جەتكىزۋ قۇنىن ايتارلىقتاي تومەندەتەدى. وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ءبىز اي سايىن كەمىندە 15-20 مىڭ توننادان كەم ەمەس قازاقستاندىق بيدايدى جەتكىزۋدى ۇيىمداستىرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى ول.
ەسكە سالا كەتسەك، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام الييەۆ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى كەزىندە ازەربايجان اۋماعى ارقىلى ارمەنياعا جۇك تاسىمالداۋعا قويىلعان شەكتەۋلەردىڭ الىنىپ تاستالعانىن جاريالادى.
ارمەنياعا العاشقى جۇك ءترانزيتى رەتىندە قازاقستاندىق بيداي جىبەرىلدى.
ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا ازەربايجاننىڭ جۇك ترانزيتىنە قويعان شەكتەۋلەردى الىپ تاستاۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزگەنى ءۇشىن العىس ايتتى.