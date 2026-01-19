قازاقستان بويىنشا 19- قاڭتاردا اياز كۇشەيىپ، بوران سوعادى - قازگيدرومەت بولجامى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» 19-قاڭتارداعى قازاقستان اۋماعى بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
بولجامعا سايكەس، دۇيسەنبى كۇنى ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك- باتىسى، سولتۇستىگى جانە وڭتۇستىگىندە قار جاۋادى. سولتۇستىك- باتىس پەن سولتۇستىكتە جاياۋ بۇرقاسىن مەن بوران سوعادى.
قازاقستاننىڭ قالعان ايماقتارىندا جاۋىن-شاشىنسىز، ايازدى اۋا رايى كۇتىلەدى. رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان، كوكتايعاق جانە جەلدىڭ كۇشەيۋى بولجانىپ وتىر.
تۇندە شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جانە اباي وبلىسىنىڭ شىعىس بولىگىندە قاتتى اياز 40- گرادۋس دەيىن ساقتالادى. جەتىسۋ وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 22-…27- گرادۋس ارالىعىندا تومەندەيدى. ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا قاتتى اياز 22- گرادۋس بولادى.
سونىمەن قاتار شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىك جانە شىعىس اۋداندارىندا تۇنگى ۋاقىتتا وتە قاتتى اياز 45 - گرادۋس دەيىن جەتەدى. بۇل وڭىرلەردە اۋا رايى ەرەكشە تومەن تەمپەراتۋرامەن سيپاتتالادى.