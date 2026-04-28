قازاقستان بوكسشىلارى الەم كۋبوگىن ءۇش التىن مەدالمەن اياقتادى
استانا. KAZINFORM - برازيليانىڭ فوس-دۋ-يگۋاسۋ قالاسىندا World Boxing فەدەراتسياسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتكەن الەم كۋبوگىنىڭ كەزەڭى اياقتالدى.
فينالدىق كەزەڭنىڭ كەشكى سەسسياسىندا ءۇش بوكسشىمىز التىن جۇلدە ءۇشىن جۇدىرىقتاستى.
80 كەلىدەن جوعارى سالماقتا ۆالەريا اكسەنوۆا ۆەنگريا وكىلى جوفيا سيرامەن كەزدەسىپ، 5:0 ەسەبىمەن ايقىن باسىمدىقپەن جەڭىسكە جەتتى.
سۇلتانبەك ايبار ۇلى 85 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا برازيليالىق كاۋە بەلينيمەن قولعاپ ءتۇيىستىردى. ناتيجەسىندە وتانداسىمىز 4:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.
ال 65 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا ايدا ابىكەيەۆا وزبەكستاندىق ناۆباحور حاميدوۆاعا 5:0 ەسەبىمەن جول بەردى.
ناتيجەسىندە ۇلتتىق قۇراما قورجىنىندا ءۇش التىن، ءبىر كۇمىس جانە ءۇش قولا مەدال بار.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۆيكتوريا گرافەيەۆا (60 كەلىگە دەيىن) جەڭىمپاز اتانسا، الۋا بالقىبەكوۆا (51 كەلىگە دەيىن)، جىبەك جاراس قىزى (80 كەلىگە دەيىن)، دياس مولجىگىتوۆ (80 كەلىگە دەيىن) جارىستى قولا جۇلدەمەن اياقتادى.
وسىلايشا ۇلتتىق قۇراما جالپى كوماندالىق ەسەپتە ءۇشىنشى ورىنعا جايعاستى. ءبىرىنشى ورىنعا برازيليا يە بولسا (4 التىن، 5 كۇمىس)، ەكىنشى ورىنعا قىتاي تۇراقتادى (4 التىن، 1 قولا).