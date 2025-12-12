قازاقستان بەلگيانىڭ مۋزىكالىق اسپاپتار مۇراجايىنا دومبىرا مەن سازسىرناي سىيلادى
استانا. KAZINFORM - بەيسەنبى كۇنى قازاقستان ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن بەلگيا مۋزىكالىق اسپاپتار مۇراجايىنا قازاقتىڭ ۇلتتىق اسپاپتارى - دومبىرا مەن سازسىرناي تاپسىرۋ ءراسىمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
اسپاپتاردى ق ر ەلشىلىگى «الاتاۋ اۋەندەرى» كونتسەرتتىك ۇيىمىمەن بىرلەسىپ سىيعا تارتتى، بۇل قازاقستان مەن بەلگيا اراسىنداعى مادەني ديالوگتى نىعايتۋداعى ماڭىزدى قادام بولدى.
سالتاناتتى ءراسىم بارىسىندا الماتى وبلىسىنىڭ Qulansaz ءانسامبلىنىڭ مۋزىكانتتارى قازاق كۇيلەرى مەن اۋەندەرىن ورىنداپ، اسپاپتار كورمەگە قويىلماس بۇرىن مۇراجايعا كەلۋشىلەرگە ولاردىڭ دىبىستالۋىن تانىستىردى.
دومبىرا مەن سازسىرناي مۇراجايدىڭ تۇراقتى كوللەكتسياسىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالادى جانە ساندىق تۇردە - ونلاين كاتالوگ پەن اۋديوگيد تۇرىندە قولجەتىمدى بولادى، وندا كەلۋشىلەر ءاربىر اسپاپتىڭ وينالۋىن تىڭداپ، ولاردىڭ شىعۋ تەگى مەن مادەني ماڭىزى تۋرالى بىلە الادى.
بەلگيا مۋزىكالىق اسپاپتار مۇراجايىنىڭ وكىلى ساسكيا ۆيللاەرت ەكسپوناتتاردى سىيعا تارتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل اسپاپتار ءبىزدىڭ مۇراجايىمىزدى بايىتىپ، كەلۋشىلەرگە الەمنىڭ تاعى ءبىر جارقىن مۋزىكالىق ءداستۇرىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىز قازاقستانعا وسى ۇلەسى ءۇشىن العىس ايتامىز جانە دومبىرا مەن سازسىرناي اسپاپتارىن كەڭ اۋديتورياعا ۇسىنۋعا قۋانىشتىمىز، - دەدى ول.
بەلگيا مۋزىكالىق اسپاپتار مۇراجايى 1877-جىلى قۇرىلعان كورولدىك ونەر جانە تاريح مۇراجايلارىنىڭ ءبىر بولىگى جانە بۇگىندە شامامەن 8 مىڭ اسپاپتان تۇراتىن كەڭ كوللەكتسياسى، سونداي-اق بريۋسسەلدىڭ ساۋلەت ەسكەرتكىشتەرىنىڭ ءبىرى بولعان تاريحي ار-نۋۆو عيماراتىنىڭ ارقاسىندا الەمدەگى جەتەكشى مۋزىكا مۇراجايلارىنىڭ ءبىرى سانالادى.
ەسكە سالا كەتسەك، قازاقستان مادەنيەتى اپتالىعى اياسىندا ەۋروپا استاناسىندا «الاتاۋ اۋەندەرى» كونسەرتى ءوتتى.