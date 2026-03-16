قازاقستان بايراعى الەمدەگى ەڭ ۇزدىك مەملەكەتتىك تۋ دەپ تانىلدى
استانا. قازاقپارات - Reddit پلاتفورماسىنداعى Flags of the World Tournament ونلاين- تۋرنيرىندە قولدانۋشىلارىنىڭ باسىم بولىگى قازاقستان تۋىنا داۋىس بەردى.
اتالعان بايقاۋدا مەملەكەتتىك بايراقتاردىڭ اسەمدىگىنە ءمان بەرىلدى. ناتيجەسىندە، قازاقستان تۋىمەن وزگە ەلدەردىڭ مەملەكەتتىك رامىزدەرى تەڭەسە المادى.
- قازاقستان - ءبىزدىڭ چەمپيون! بارشاڭىز داۋىس بەرىپ، بۇل الەمدەگى ەڭ ۇزدىك تۋ دەپ شەشتىڭىزدەر! - دەلىنگەن جاريالانىمدا.
ەكىنشى ورىنعا كيريباتي تۋى، ءال ۇشىنشى ورىنعا بۋتان بايراعى لايىق دەپ تانىلدى.
تۋرنيردە 64 ەلدىڭ تۋى قاراستىرىلدى. ءار راۋندتا بايراقتار داۋىس بەرۋ ارقىلى كەلەسى كەزەڭگە ءوتىپ وتىردى. وتپەگەندەرى بايقاۋدان شىعىپ قالدى. التىنشى راۋندتا، ياعني فينالدا قازاقستان بايراعى كيريباتي رامىزىنەن باسىم ءتۇستى.
سونداي-اق سەيشەل ارالدارىنىڭ، ۇلىبريتانيانىڭ، برازيليانىڭ، شري-لانكانىڭ، يامايكانىڭ جانە پاپۋا - جاڭا گۆينەيانىڭ تۋلارى دا جاقسى داۋىس جيناپ، سوڭعى راۋندتارعا دەيىن جەتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان ورتالىق ازيادا «جۇمساق كۇش» جاھاندىق رەيتينگىندە كوش باستاعانىن جازعانبىز.