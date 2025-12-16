قازاقستان ب ۇ ۇ وركەنيەتتەر اليانسىنىڭ جاھاندىق فورۋمىنا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - ق ر پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتى دارحان قىدىرالى بۇۇ وركەنيەتتەر اليانسىنىڭ جاھاندىق XI فورۋمىنا قاتىستى.
سەناتور حالىقارالىق فورۋم اياسىندا سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆتىڭ اليانستىڭ 20 جىلدىعىنا وراي قۇتتىقتاۋ حاتىن ب ۇ ۇ وركەنيەتتەر اليانسىنىڭ جوعارى وكىلى ميگەل انحەل موراتينوسقا تابىستادى.
اليانستىڭ جوعارى وكىلى ءوز كەزەگىندە قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ توراعالىعىمەن وتكەن الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارى سەزىنىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، سەنات باسشىلىعىنا العىسىن ءبىلدىردى.
ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيو گۋتەرريش فورۋمنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا ءسوز سويلەپ، جەككورۋشىلىكتىڭ تارالۋىنا قارسى تۇرۋ، ءوزارا تولەرانتتىلىقتى دامىتۋ، جالپىادامزاتتىق قۇندىلىقتاردى نىعايتۋ، مادەني الۋاندىقتى جانە بەيبىتشىلىكتى ساقتاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
ب ۇ ۇ وركەنيەتتەر اليانسى وركەنيەتتەر، دىندەر مەن حالىقتار اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىكتى نىعايتۋدا، سونداي-اق بەيبىتشىلىك مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. ۇيىم قۇرىلعان ساتتەن باستاپ قازاقستاننىڭ الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزىن وتكىزۋ جونىندەگى باستاماسىن قولداپ كەلەدى. فورۋم قورىتىندىسى بويىنشا قورىتىندى دەكلاراتسيا قابىلداندى.