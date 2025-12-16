ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:55, 16 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستان ب ۇ ۇ وركەنيەتتەر اليانسىنىڭ جاھاندىق فورۋمىنا قاتىستى

    استانا. KAZINFORM - ق ر پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتى دارحان قىدىرالى بۇۇ وركەنيەتتەر اليانسىنىڭ جاھاندىق XI فورۋمىنا قاتىستى.

    р
    فوتو: سەنات

    سەناتور حالىقارالىق فورۋم اياسىندا سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆتىڭ اليانستىڭ 20 جىلدىعىنا وراي قۇتتىقتاۋ حاتىن ب ۇ ۇ وركەنيەتتەر اليانسىنىڭ جوعارى وكىلى ميگەل انحەل موراتينوسقا تابىستادى.

    اليانستىڭ جوعارى وكىلى ءوز كەزەگىندە قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ توراعالىعىمەن وتكەن الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارى سەزىنىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، سەنات باسشىلىعىنا العىسىن ءبىلدىردى.

    ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيو گۋتەرريش فورۋمنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا ءسوز سويلەپ، جەككورۋشىلىكتىڭ تارالۋىنا قارسى تۇرۋ، ءوزارا تولەرانتتىلىقتى دامىتۋ، جالپىادامزاتتىق قۇندىلىقتاردى نىعايتۋ، مادەني الۋاندىقتى جانە بەيبىتشىلىكتى ساقتاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.

    ب ۇ ۇ وركەنيەتتەر اليانسى وركەنيەتتەر، دىندەر مەن حالىقتار اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىكتى نىعايتۋدا، سونداي-اق بەيبىتشىلىك مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. ۇيىم قۇرىلعان ساتتەن باستاپ قازاقستاننىڭ الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزىن وتكىزۋ جونىندەگى باستاماسىن قولداپ كەلەدى. فورۋم قورىتىندىسى بويىنشا قورىتىندى دەكلاراتسيا قابىلداندى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات پارلامةنت ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار