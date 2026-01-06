قازاقستان ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە جاڭا مۇشە- مەملەكەتتەردىڭ تۋ ورناتۋ ءراسىمىن وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ شتاب-پاتەرىندە قازاقستاننىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلدىگى 2026-2027 -جىلدارعا سايلانعان ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ جاڭا تۇراقتى ەمەس مۇشەلەرىنىڭ تۋلارىن سالتاناتتى تۇردە ورناتۋ ءراسىمىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى.
قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ءماجىلىس زالى الدىندا باحرەين، كولۋمبيا، كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى، لاتۆيا جانە ليبەريانىڭ تۇراقتى وكىلدەرى ءوز ەلدەرىنىڭ مەملەكەتتىك تۋلارىن ورناتىپ، اتالعان ەلدەردىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قۇرامىنا رەسمي تۇردە كىرگەنىن ءبىلدىردى.
قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ جاڭا جىلداعى جۇمىسىنىڭ ءبىرىنشى كۇنىندە سالتاناتتى ءراسىمدى وتكىزۋ ءداستۇرى 2018 -جىلدىڭ قاڭتار ايىندا، قازاقستاننىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە ءتوراعالىعى كەزەڭىندە باستاۋ العان بولاتىن. سودان بەرى بۇل تاجىريبە كەڭەستىڭ بارلىق مۇشەسى تاراپىنان دايەكتى تۇردە قولداۋ تاۋىپ، سوڭعى جىلدارى قازاقستاننىڭ تۇراقتى وكىلدىگى ۇيلەستىرۋىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى.
اتاپ وتەرلىگى، ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ 2025 -جىلعى 26-جەلتوقسانداعى №S/2025/848 جازباسى ارقىلى راسىمدەلگەن كەڭەس شەشىمىنە سايكەس، اتالعان سالتاناتتى شارا قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ رەسمي جىل سايىنعى ءىس-شاراسى رەتىندە ءبىراۋىزدان قابىلدانىپ، ونىڭ جۇمىس ادىستەرىنە ەنگىزىلدى. وسىلايشا، قازاقستان باستاماسى ينستيتۋتسيونالدىق تۇرعىدان بەكىتىلىپ، قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ راسىمدىك ءارى سيمۆوليكالىق مادەنيەتىنىڭ تۇراقتى ەلەمەنتىنە اينالدى.
ءىس-شارانى اشا وتىرىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلى قايرات وماروۆ قازىرگى گەوساياسي شيەلەنىس جاعدايىندا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى مەن قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى جانە تۇراقتى ەمەس مۇشەلەرىنىڭ بەلسەندى قاتىسۋىمەن قابىلداناتىن شەشىمدەرى جاھاندىق بەيبىتشىلىك پەن حالىقارالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، سونداي- اق ورنىقتى دامۋعا جاردەمدەسۋ تۇرعىسىنان ايرىقشا ماڭىزعا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ اتىنان ءسوز سويلەگەن تاياۋ شىعىس جانە ازيا- تىنىق مۇحيت ايماعىنىڭ ماسەلەلەرى بويىنشا باس حاتشىنىڭ كومەكشىسى حالەد حياري قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ جاھاندىق قاۋىپسىزدىك ارحيتەكتۋراسىنداعى نەگىزگى ءرولىن اتاپ ءوتىپ، كەڭەس جۇمىسى شەڭبەرىندە سەنىمدى نىعايتۋعا، ديالوگتى ىلگەرىلەتۋگە جانە ينستيتۋتسيونالدىق ساباقتاستىقتى قامتاماسىز ەتۋگە قوسقان قازاقستاننىڭ ۇلەسىن جوعارى باعالادى.
2026 -جىلعى قاڭتار ايىنداعى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى رەتىندە ءسوز سويلەگەن سومالي رەسپۋبليكاسىنىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلى ابۋكار داحير وسمان حالىقارالىق بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىككە تونەتىن قازىرگى زامانعى سىن- قاتەرلەر مەن قاۋىپتەرگە بىرلەسىپ دەن قويۋ ماقساتىندا مەملەكەتتەردى بەلسەندى ءارى ۇيلەستىرىلگەن ءوزارا ءىس- قيمىلعا شاقىردى.
ءوز كەزەگىندە، قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ جاڭادان سايلانعان مۇشەلەرىنىڭ وكىلدەرى قىسقاشا ءسوز سويلەپ، سالتاناتتى ءراسىمدى ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن قازاقستاندىق تاراپقا العىس ءبىلدىرىپ، 2026-2027 -جىلدار كەزەڭىندە قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندەگى قىزمەتىنىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىن اتاپ ءوتتى.
ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندە بەس تۇراقتى مۇشە مەملەكەت (ا ق ش، قىتاي، رەسەي، ۇلى بريتانيا جانە فرانسيا) جانە 10 تۇراقتى ەمەس مۇشە مەملەكەت قىزمەت اتقارادى. ولار جىل سايىن ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ شەشىمىمەن ەكى جىلدىق مەرزىمگە سايلانادى.
اتالعان سالتاناتتى ءراسىم قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ جاڭادان سايلانعان مۇشەلەرى ءۇشىن ايرىقشا ماڭىزعا يە بولىپ، حالىقارالىق بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جاۋاپتى ب ۇ ۇ- نىڭ باستى ورگانىنداعى اتالعان ەلدەر مانداتىنىڭ سالتاناتتى باستالۋىن بىلدىرەدى. ۇلتتىق تۋلاردى كوتەرۋ مەملەكەتتەردىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قۇرامىنا ەنۋ ساتىنە ەرەكشە ساياسي ءارى سيمۆوليكالىق ءمان بەرىپ، كەڭەس مۇشەلەرىنىڭ بۇكىل حالىقارالىق قاۋىمداستىق الدىنداعى ورتاق جاۋاپكەرشىلىگىن ايقىندايدى.
قازاقستاننىڭ باستاماسىنا دەيىن قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى ەمەس مۇشەلەرىنىڭ تۋلارىن اۋىستىرۋ ءراسىمى نەگىزىنەن تەحنيكالىق سيپاتتا جۇرگىزىلىپ كەلدى. الايدا 2018 -جىلدان باستاپ اتالعان جاڭاشىلدىقتىڭ ارقاسىندا بۇل ۇدەرىس بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ العاشقى جۇمىس كۇنى وتكىزىلەتىن رەسمي سالتاناتتى ءراسىم فورماتىنا يە بولدى.
2019 -جىلدىڭ قاڭتار ايىندا قازاقستاننىڭ تۇراقتى وكىلدىگى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ مۇشە مەملەكەتتەرىنىڭ تۋلارى ءۇشىن قازاقستاندا جاسالعان جانە ۇلتتىق ويۋ-ورنەكتەرمەن بەزەندىرىلگەن ارنايى تۇعىرلار سىيعا تارتتى.
ايتا كەتەيىك، نيۋ-يوركتە ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ۆەنەسۋەلا بويىنشا شۇعىل وتىرىسى ءوتتى.