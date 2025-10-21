قازاقستان ازەربايجاننان 2 پاروم ساتىپ الادى
استانا. KAZINFORM - «سامۇرىق- قازىنا» قورى ازەربايجاندىق كومپانيالارمەن ەكى كەلىسىمگە قول قويادى. بۇل تۋرالى اقوردادا اتالعان قوردىڭ باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ ايتتى.
- سامۇرىق- قازىنا 2 قۇجاتقا قول قويادى. ءبىرىنشىسى AZCON حولدينگىمەن. بۇل كەلىسىم بويىنشا ورتا ءدالىزدى ارى قاراي دامىتامىز. ياعني، ورتا ءدالىزدىڭ الەۋەتىن نىعايتامىز. كەلىسىمگە سايكەس، ەكى تاراپ Baku Shipyard كەمە قۇراستىرۋ زاۋىتىنىڭ پارومدارىن كاسپي تەڭىزىندە پايدالانۋ مۇمكىندىكتەرىن پىسىقتايدى. ەكىنشى كەلىسىمگە سايكەس، SK- AIH ينۆەستيسيالىق قورى SOCAR كومپانياسىمەن جاڭارتىلعان ەنەرگيا كوزدەرىنىڭ، ياعني جاسىل جوبالاردىڭ قارجىلىق ينۆەستورى رەتىندە قاراستىرىلادى، - دەدى ول.
قور باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، «قازمۇنايگازدىڭ» ەنشىلەس كومپانيالارىنىڭ ءبىرى Baku Shipyard-تان 2 پاروم ساتىپ الدى. بۇل پارومدار 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن كاسپي تەڭىزىندە قاتىناي باستايدى.
- مۇنان بولەك، «سامۇرىق- قازىنا» AZCON حولدينگىمەن كەلىسىم اياسىندا باسقا كەمەلەردى دەساتىپ الۋ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىرامىز. ءبىرىنشى كەلىسىمنىڭ قۇنى - 62 ميلليون دوللار، - دەدى نۇرلان جاقىپوۆ.
ايتا كەتەيىك، اقوردادا قاسىم-جومارت توقايەۆ ازەربايجان پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى الدى. قازىرگى ۋاقىتتا ەكى ەل باسشىلارى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر. ودان كەيىن قازاقستان مەن ازەربايجان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ ەكىنشى وتىرىسى وتەدى.