قازاقستان ازاماتى حالىقارالىق تەرروريستىك ۇيىم قىزمەتىنە قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتى حالىقارالىق تەرروريستىك ۇيىم قىزمەتىنە قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن ۇستالىپ، استانا قالاسىنا جەتكىزىلدى. بۇل تۋرالى ۇقك باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، كۇدىكتى 2025 -جىلعى 10-تامىزدا تاياۋ شىعىس ەلدەرىنىڭ بىرىندە ۇستالعان. ول ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى قىزمەتكەرلەرىنىڭ سۇيەمەلدەۋىمەن قازاقستانعا جەتكىزىلدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا وعان قاتىستى قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 257-بابى بويىنشا قىلمىستىق ءىس تەرگەلۋدە. كۇدىكتى سوت سانكسياسىمەن قاماۋعا الىندى. تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ق ر قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابى 1-بولىگىنە سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇ ق ك شەكارا قىزمەتىنىڭ ەكس- باسشىسى دارحان ءدىلمانوۆ بوستاندىققا شىققانى حابارلاندى.