ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:24, 11 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقستان ازاماتى حالىقارالىق تەرروريستىك ۇيىم قىزمەتىنە قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن ۇستالدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتى حالىقارالىق تەرروريستىك ۇيىم قىزمەتىنە قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن ۇستالىپ، استانا قالاسىنا جەتكىزىلدى. بۇل تۋرالى ۇقك باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ҚР ҰҚК
    Фото: ҚР ҰҚК

    ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، كۇدىكتى 2025 -جىلعى 10-تامىزدا تاياۋ شىعىس ەلدەرىنىڭ بىرىندە ۇستالعان. ول ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى قىزمەتكەرلەرىنىڭ سۇيەمەلدەۋىمەن قازاقستانعا جەتكىزىلدى.

    - قازىرگى ۋاقىتتا وعان قاتىستى قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 257-بابى بويىنشا قىلمىستىق ءىس تەرگەلۋدە. كۇدىكتى سوت سانكسياسىمەن قاماۋعا الىندى. تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    ق ر قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابى 1-بولىگىنە سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇ ق ك شەكارا قىزمەتىنىڭ ەكس- باسشىسى دارحان ءدىلمانوۆ بوستاندىققا شىققانى حابارلاندى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
