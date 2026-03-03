قازاقستان ازاماتتارى يران اۋماعىنان جەر جولدار ارقىلى شىعارىلادى - س ءى م
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتتارى يران اۋماعىنان جەر جولدار ارقىلى شىعارىلادى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك باقايەۆ ايتتى.
- يراننىڭ اۋە كەڭىستىگى جابىق. سوندىقتان ازماتتارىمىز جەر جولمەن ارمەنيا، ازەربايجان، تۇرىكمەنستان ارقىلى عانا شىعا الادى. سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ارىپتەستەرىمەن تەلەفون ارقىلى كەلىسسوز جۇرگىزدى. كەشە يراننىڭ سولتۇستىگىندەگى گورگان قالاسىندا بولعان شامامەن 17 ادامدى تۇرىكمەنستان اۋماعى ارقىلى شىعارا الدىق. شەكاراداعى ەڭ جاقىن ءتۇيىسۋ نۇكتەسى تۇرىكمەنستانمەن بولدى. سوندىقتان تۇرىكمەنستان بيلىگى رۇقسات بەرىپ، ازاماتتارىمىز ءدىن امان شەكارانى كەسىپ ءوتتى. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستانعا قاراي جولعا شىقتى، - دەدى الىبەك باقايەۆ.
بۇعان دەيىن يراننان كورشىلەس ەلدەر ارقىلى قازاقستان ازاماتتارىن ەۆاكۋاتسيالاۋدىڭ باعىتتارى انىقتالعان ەدى.