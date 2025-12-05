قازاقستان ازاماتتارى تاۋەلسىزدىك كۇنىندە قالاي دەمالادى؟
استانا. KAZINFORM – تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي قالاي دەمالاتىنىمىز بەلگىلى بولدى.
جەلتوقساندا قازاقستاندىقتار ءۇشىن قوسىمشا ءبىر كۇن دەمالىس بەرىلەدى: 16-جەلتوقسان - تاۋەلسىزدىك كۇنى.
2025-جىلى بۇل مەرەكە سەيسەنبىگە تۇسەدى، سوندىقتان اپتانىڭ ورتاسىندا قىسقا ءۇزىلىس بولادى. اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن دە تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي دەمالىس بەرىلەدى.
ايتا كەتەيىك، 31-جەلتوقسان جۇمىس كۇنى بولىپ قالا بەرەدى. ال جاڭا جىلدىڭ باسى ءداستۇرلى تۇردە دەمالىستان باستالادى.
اپتاسىنا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن:
30 جانە 31-جەلتوقسان - جۇمىس كۇندەرى؛
1 جانە 2-قاڭتار - مەرەكە كۇندەرى؛
3 جانە 4-قاڭتار - دەمالىس؛
5 جانە 6-قاڭتار - جۇمىس كۇندەرى؛
7-قاڭتار - دەمالىس كۇنى (روجدەستۆو).
اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن:
30 جانە 31-جەلتوقسان - جۇمىس كۇندەرى؛
1 جانە 2-قاڭتار - مەرەكە كۇندەرى؛
3-قاڭتار (سەنبى) - جۇمىس كۇنى؛
4-قاڭتار (جەكسەنبى) - دەمالىس؛
5 جانە 6-قاڭتار - جۇمىس كۇندەرى؛
7-قاڭتار - دەمالىس كۇنى (روجدەستۆو).