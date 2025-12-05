ق ز
    قازاقستان ازاماتتارى تاۋەلسىزدىك كۇنىندە قالاي دەمالادى؟

    استانا. KAZINFORM – تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي قالاي دەمالاتىنىمىز بەلگىلى بولدى.

    Бүгін – Тәуелсіздік күні
    Коллаж: Kazinform

    جەلتوقساندا قازاقستاندىقتار ءۇشىن قوسىمشا ءبىر كۇن دەمالىس بەرىلەدى: 16-جەلتوقسان - تاۋەلسىزدىك كۇنى.

    2025-جىلى بۇل مەرەكە سەيسەنبىگە تۇسەدى، سوندىقتان اپتانىڭ ورتاسىندا قىسقا ءۇزىلىس بولادى. اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن دە تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي دەمالىس بەرىلەدى.

    ايتا كەتەيىك، 31-جەلتوقسان جۇمىس كۇنى بولىپ قالا بەرەدى. ال جاڭا جىلدىڭ باسى ءداستۇرلى تۇردە دەمالىستان باستالادى.

    اپتاسىنا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن:

    30 جانە 31-جەلتوقسان - جۇمىس كۇندەرى؛

    1 جانە 2-قاڭتار - مەرەكە كۇندەرى؛

    3 جانە 4-قاڭتار - دەمالىس؛

    5 جانە 6-قاڭتار - جۇمىس كۇندەرى؛

    7-قاڭتار - دەمالىس كۇنى (روجدەستۆو).

    اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن:

    30 جانە 31-جەلتوقسان - جۇمىس كۇندەرى؛

    1 جانە 2-قاڭتار - مەرەكە كۇندەرى؛

    3-قاڭتار (سەنبى) - جۇمىس كۇنى؛

    4-قاڭتار (جەكسەنبى) - دەمالىس؛

    5 جانە 6-قاڭتار - جۇمىس كۇندەرى؛

    7-قاڭتار - دەمالىس كۇنى (روجدەستۆو).

