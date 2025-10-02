ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:05, 02 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستان ازاماتتارى تاعى ءبىر ەلگە جەكە كۋالىكپەن عانا ساپارلاي الادى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان ۇكىمەتى مەن ارمەنيا ۇكىمەتى اراسىنداعى ازاماتتاردىڭ ساپارلارى مەن بولۋ ءتارتىبى تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭى ماقۇلداندى.

    Чемодан
    Фото: Freepik

    كەلىسىمگە مەملەكەت باسشىسىنىڭ ارمەنياعا رەسمي ساپارى بارىسىندا 2024 -جىلعى ءساۋىر ايىندا قول قويىلدى.

    - كەلىسىم ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق قارىم-قاتىناستاردى ودان ءارى دامىتۋ ماقساتىندا مەملەكەتتەردىڭ اۋماقتارىنا تەپە-تەڭ نەگىزدە كەلۋ جانە بولۋ ءتارتىبىن وڭايلاتۋ، سونداي-اق ءبىر مەملەكەت ازاماتتارىنىڭ ەكىنشى مەملەكەتتىڭ اۋماعىندا بولۋ مەرزىمىن بەلگىلەۋ، جارامدى جول ءجۇرۋ قۇجاتتارىن ايقىنداۋ ماقساتىندا ازىرلەنگەن، - دەدى سەناتور قايرات تاستەكەيەۆ.

    راتيفيكاتسيالاۋعا ۇسىنىلىپ وتىرعان كەلىسىم اياسىندا ەكى ەل ازاماتتارى ءۇشىن بىردەي نەگىزدە ءتيىستى مەرزىم بەكىتىلدى.

    - بىرىنشىدەن، ەكى ەل ازاماتتارى ءۇشىن بىردەي نەگىزدە 90 تاۋلىككە دەيىنگى مەرزىمگە ەكىنشى تاراپ مەملەكەتىنىڭ اۋماعىنا كەلۋگە، ودان كەتۋگە، ترانزيتپەن وتۋگە، ءجۇرىپ-تۇرۋعا جانە بولۋعا قۇقىعى بار. ءبىراق ولاردىڭ ەسەپكە تۇرماي بولۋ مەرزىمى التى اي (180 كۇن) ىشىندە 90 تاۋلىكتەن اسپاۋى ءتيىس.

    - ەكىنشىدەن، ءبىر تاراپ مەملەكەتىنىڭ ازاماتتارى كەلۋ مەملەكەتىنىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارىندا كۇنتىزبەلىك 30 كۇن ىشىندە تىركەلۋدەن بوساتىلادى. وسى مەرزىم اياقتالعاننان كەيىن ولار وسى مەملەكەتتىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارىندا تىركەلۋگە مىندەتتى.

    - ۇشىنشىدەن، كەلىسىممەن شەتەلگە جول جۇرۋگە ارنالعان جارامدى جول ءجۇرۋ قۇجاتتار تىزبەسى ايقىندالعان. ونداي قۇجاتتار رەتىندە قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن جەكە كۋالىك، ال ارمەنيا ازاماتتارى ءۇشىن سايكەستەندىرۋ كارتاسى جانە باسقا دا قۇجاتتار بەلگىلەنەدى.

    - كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ ءوزارا ۋاعدالاسۋشى مەملەكەتتەردە قۇقىقتىق ىنتىماقتاستىقتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە ساياسي، ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا، ەكىجاقتى قاتىناستاردى نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى. كەلىسىمدى ارمەنيا رەسپۋبليكاسى 2024 -جىلعى 15 -قاراشادا راتيفيكاتسيالادى، - دەدى دەپۋتات.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، سەنات قازاقستان مەن ارمەنيانىڭ قوس ازاماتتىقپەن كۇرەس جونىندەگى قۇجاتتى ماقۇلدادى.

    وسىعان دەيىن قازاقستان مەن ارمەنيا اراسىندا ۆيزا رەجيمى جويىلاتىنى ءمالىم بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
