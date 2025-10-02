قازاقستان ازاماتتارى تاعى ءبىر ەلگە جەكە كۋالىكپەن عانا ساپارلاي الادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان ۇكىمەتى مەن ارمەنيا ۇكىمەتى اراسىنداعى ازاماتتاردىڭ ساپارلارى مەن بولۋ ءتارتىبى تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭى ماقۇلداندى.
كەلىسىمگە مەملەكەت باسشىسىنىڭ ارمەنياعا رەسمي ساپارى بارىسىندا 2024 -جىلعى ءساۋىر ايىندا قول قويىلدى.
- كەلىسىم ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق قارىم-قاتىناستاردى ودان ءارى دامىتۋ ماقساتىندا مەملەكەتتەردىڭ اۋماقتارىنا تەپە-تەڭ نەگىزدە كەلۋ جانە بولۋ ءتارتىبىن وڭايلاتۋ، سونداي-اق ءبىر مەملەكەت ازاماتتارىنىڭ ەكىنشى مەملەكەتتىڭ اۋماعىندا بولۋ مەرزىمىن بەلگىلەۋ، جارامدى جول ءجۇرۋ قۇجاتتارىن ايقىنداۋ ماقساتىندا ازىرلەنگەن، - دەدى سەناتور قايرات تاستەكەيەۆ.
راتيفيكاتسيالاۋعا ۇسىنىلىپ وتىرعان كەلىسىم اياسىندا ەكى ەل ازاماتتارى ءۇشىن بىردەي نەگىزدە ءتيىستى مەرزىم بەكىتىلدى.
- بىرىنشىدەن، ەكى ەل ازاماتتارى ءۇشىن بىردەي نەگىزدە 90 تاۋلىككە دەيىنگى مەرزىمگە ەكىنشى تاراپ مەملەكەتىنىڭ اۋماعىنا كەلۋگە، ودان كەتۋگە، ترانزيتپەن وتۋگە، ءجۇرىپ-تۇرۋعا جانە بولۋعا قۇقىعى بار. ءبىراق ولاردىڭ ەسەپكە تۇرماي بولۋ مەرزىمى التى اي (180 كۇن) ىشىندە 90 تاۋلىكتەن اسپاۋى ءتيىس.
- ەكىنشىدەن، ءبىر تاراپ مەملەكەتىنىڭ ازاماتتارى كەلۋ مەملەكەتىنىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارىندا كۇنتىزبەلىك 30 كۇن ىشىندە تىركەلۋدەن بوساتىلادى. وسى مەرزىم اياقتالعاننان كەيىن ولار وسى مەملەكەتتىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارىندا تىركەلۋگە مىندەتتى.
- ۇشىنشىدەن، كەلىسىممەن شەتەلگە جول جۇرۋگە ارنالعان جارامدى جول ءجۇرۋ قۇجاتتار تىزبەسى ايقىندالعان. ونداي قۇجاتتار رەتىندە قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن جەكە كۋالىك، ال ارمەنيا ازاماتتارى ءۇشىن سايكەستەندىرۋ كارتاسى جانە باسقا دا قۇجاتتار بەلگىلەنەدى.
- كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ ءوزارا ۋاعدالاسۋشى مەملەكەتتەردە قۇقىقتىق ىنتىماقتاستىقتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە ساياسي، ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا، ەكىجاقتى قاتىناستاردى نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى. كەلىسىمدى ارمەنيا رەسپۋبليكاسى 2024 -جىلعى 15 -قاراشادا راتيفيكاتسيالادى، - دەدى دەپۋتات.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، سەنات قازاقستان مەن ارمەنيانىڭ قوس ازاماتتىقپەن كۇرەس جونىندەگى قۇجاتتى ماقۇلدادى.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن ارمەنيا اراسىندا ۆيزا رەجيمى جويىلاتىنى ءمالىم بولدى.