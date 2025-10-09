قازاقستان ازاماتتارى قاي ەلدەرگە جۇمىسقا تۇرۋعا ءجيى بارادى
استانا. KAZINFORM - قازىر شەتەلگە جۇمىسقا شىققان قازاقستان ازاماتتارىنىڭ سانى 120 مىڭنان استى. بۇل تۋرالى ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ ءمالىم ەتتى.
- سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، شەتەلدە 126 مىڭ ادام جۇمىس ىستەپ ءجۇر. ونىڭ 102 مىڭى رەسەي فەدەراتسياسىندا، 15 مىڭى وڭتۇستىك كورەيادا، 2 مىڭعا جۋىعى ۇلى بريتانيا مەن ەۋروپا وداعى ەلدەرىندە، - دەدى ا. ەرتايەۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان باسقا ەلدەرمەن رەسمي جۇمىسپەن قامتۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر. وسى ورايدا ەۋروپا ەلدەرىمەن جانە وڭتۇستىك كورەيامەن كەلىسىمدەرگە قول قويۋ جوسپارى بار.
- دەگەنمەن، كوپ ەلمەن مۇنداي كەلىسىمدەر جاسالماعان. ماسەلەن، ەۋروپا وداعى ەلدەرىمەن ءتيىستى قۇجاتتى بەكىتۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. كوشى-قون ساياساتى تۇجىرىمداماسى اياسىندا قازاقستاندىقتار جۇمىسقا ورنالاسۋ ءۇشىن ءجيى باراتىن ەلدەردى قامتۋعا باعىتتالعان شارالار ناقتى كورسەتىلگەن، - دەدى ول.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «دامۋشى ەلدەردى ەرەكشە ەسكەرە وتىرىپ، ەڭ تومەن جالاقىنى بەلگىلەۋ تۋرالى كونۆەنتسيانى (131-كونۆەنتسيا) راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭى ماقۇلداندى.