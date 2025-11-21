قازاقستان ازاماتتارى ءبىرىنشى ا ە س- كە ۇسىنعان اتاۋلار: ءۇمىت، تۇران، تۇمار جارىق
استانا. KAZINFORM - اتوم ەنەرگەتيكاسى جونىندەگى اگەنتتىك ءتوراعاسى الماسادام ساتقاليەۆ ەلىمىزدەگى تۇڭعىش اتوم ەلەكتر ستانساسىنا «بالقاشتان» باسقا تاعى قانداي اتاۋلار ۇسىنىلعانىن ايتتى.
- بايقاۋ قازاقستان ازاماتتارىنىڭ اتوم ستانساسىنىڭ قالاي اتالاتىندىعىنا قاتىستى پايىمىنىڭ بارلىق شوعىرىن الۋعا مۇمكىندىك بەردى. ءبىز بايقاۋ كوميسسياسى رەتىندە باسىم داۋىس نەگىزىندە شەشىم قابىلدادىق، - دەدى اگەنتتىك باسشىسى اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ونىڭ مالىمەتىنشە، گەوگرافيالىق بەلگىلەرگە جانە سالاعا قاتىستى جارىق، قۋات، ىلە، مويىمقۇم، ۇلكەن سىندى اتاۋلار ۇسىنىلدى. جالپى بەرىلگەن داۋىس سانى جاعىنان «بولاشاق» اتاۋى ەكىنشى ورىندا تۇردى.
- سونداي-اق قازاقستاندىقتاردىڭ ىشكى سەزىمدەرىنە بايلانىستى ءۇمىت، تۇڭعىش سىندى، تاريحي مۇرالارمەن بايلانىستى تۇران، ۇلى دالا، تۇمار سىندى وتە قىزىقتى اتاۋلار دا وتە كوپ بولدى. وسى اتاۋلاردىڭ ءبارىن سارالادىق. دەگەنمەن، بازا رەتىندە ازاماتتاردىڭ باسىم بولىگى قولداۋ بىلدىرگەن اتاۋدى الدىق. 27 مىڭ قازاقستاندىقتىڭ 889 ى «بالقاش» اتاۋىن تاڭدادى، - دەدى الماسادام ساتقاليەۆ.
17-قاراشادا كونكۋرس كوميسسياسىنىڭ قورىتىندى وتىرىسىنىڭ ناتيجەسى بويىنشا ازاماتتاردان ەڭ كوپ ۇسىنىلعان «بالقاش» اتوم ەلەكتر ستانتسياسى» اتاۋى جەڭىمپاز دەپ تانىلعان ەدى.