قازاقستان اۆتوموبيل ونەركاسىبى 2025-جىلى رەكوردتىق ءوسىمدى كورسەتتى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان اۆتوموبيل وداعى» مالىمەتتەرى بويىنشا، 2025-جىلى ەلدە بارلىق تيپتەگى 171144 بىرلىك اۆتوكولىك قۇرالدارى شىعارىلدى، بۇل 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا 17,8 پايىزعا وسكەن. جالپى ءوندىرىس 2,3 تريلليون تەڭگەدەن استى.
بۇل تۋرالى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارالادى.
اۆتوكولىك ونەركاسىبى ماشينا جاساۋ سالاسىنىڭ 41,7 پايىزىن جانە وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ شامامەن 8 پايىزىن قۇرايدى، بۇل ونەركاسىپتىك ءوسىمنىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشى مارتەبەسىن ساقتاپ قالادى.
2025-جىلى 113,6 ميلليارد تەڭگەنى قۇراعان نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيالار سالانىڭ وسۋىنە ايتارلىقتاي ۇلەس قوستى. بۇل ينۆەستيتسيالار قولدانىستاعى وندىرىستەردى جاڭعىرتۋعا، جاڭا ءوندىرىس ورىندارىن ىسكە قوسۋعا جانە اۆتوموبيل كومپونەنتتەرىنىڭ تۇرلەرىن كەڭەيتۋگە پايدالانىلۋدا. الماتى مەن قوستانايدا جاڭا زاۋىتتار - Astana Motors Manufacturing Kazakhstan جانە Kia Qazaqstan اشىلدى.
ءوندىرىستىڭ ءوسۋى جۇمىسپەن قامتۋعا وڭ اسەر ەتتى: اۆتوموبيل ونەركاسىبىندەگى جۇمىسشىلار سانى 11153 كە دەيىن ءوستى، بۇل 2024-جىلعى دەڭگەيدەن 62,2 پايىزعا ءوستى.
ادەتتەگىدەي، جەڭىل اۆتوموبيلدەر ءوندىرىستىڭ ەڭ ۇلكەن ۇلەسىن قۇرادى - 158944 بىرلىك (19 پايىز). كوممەرتسيالىق تەحنيكا ءوندىرىسى 12200 بىرلىكتى (8 پايىز) قۇرادى.
وندىرۋشىلەر اراسىندا قوستاناي جانە الماتى وبلىستارىنداعى كاسىپورىندار ەڭ كوپ كولەمدە ءونىم شىعاردى. قوستاناي Allur اۆتوموبيل زاۋىتى 92100 كولىك، ال Hyundai Trans Kazakhstan 52040 جەڭىل كولىك شىعاردى. جاڭا Astana Motors Manufacturing Kazakhstan زاۋىتى جۇمىس ىستەي باستاعان العاشقى ايلارىندا 15180 كولىك شىعاردى، ال Kia Qazaqstan 2885 كولىك شىعاردى.
اۆتوكولىك ونەركاسىبىنىڭ دامۋى ءوندىرىستى جەرگىلىكتەندىرۋگە، جەتكىزۋ تىزبەگىن دامىتۋعا، ينۆەستيتسيالاردى تارتۋعا جانە ەكسپورتتىق الەۋەتتى كەڭەيتۋگە باعىتتالعان دايەكتى مەملەكەتتىك ونەركاسىپتىك ساياساتتىڭ ناتيجەسى. ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى سالانىڭ تۇراقتى وسۋىنە جانە جوعارى قوسىلعان قۇن ونىمدەرىنىڭ ۇلەسىن ارتتىرۋعا جاعداي جاساۋدى جالعاستىرادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اۆتوموبيل جولدارى كوميتەتى جىلدىق جوسپارىن بەكىتكەنىن جازعان ەدىك.