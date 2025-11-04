قازاقستان استىعى نەگە قىتاي شەكاراسىنان وتە الماي جاتىر
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن ءوتىپ جاتقان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ساپاروۆ قىتاي شەكاراسىندا قاڭتارىلىپ تۇرعان قازاقستاندىق ۆاگوندار تۋرالى تۇسىنىكتەمە بەردى.
- ارينە بۇكىل ەكسپورتتى باقىلاۋدا ۇستاپ وتىرمىز. تەك قىتاي ەمەس، 45 مەملەكەتكە بيدايىمىز ەكسپورتتالادى. قىتاي بويىنشا پروبلەما بار. ءتيىستى كوميتەتتىڭ ادامدارىن ول جاققا جىبەردىم. قازىر جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءبىزدىڭ جاقتان بۇكىل ماسەلە شەشىلگەن. ار جاعىندا قىتاي تاراپى بۇكىل استىقتى تەكسەرۋ كەرەك. بۇرىن 10 ۆاگوننىڭ ءبىرىن عانا دەگەن سياقتى ىرىكتەپ قانا تەكسەرسە، قازىر ءار ۆاگوننان سىناما الىپ تەكسەرىپ جاتىر. سوندىقتان كەشىگۋ بار. قازىر سونداعى باس كەدەن باسقارماسىنىڭ باسشىلىعىمەن كەلىسىم جاساپ، تەزىرەك شەشۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن، - دەدى مينيستر.
ال اگروونەركاسىپتىك كەشەندەگى مەملەكەتتىك ينسپەكتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ساكەن قانىبەكوۆ استىق تيەگەن ۆاگوندار قازاقستان اۋماعىندا ەمەس، قىتاي شەكاراسىندا ۆاگوندار تۇرعانىن ناقتىلادى.
- ءوز تاراپىمىزدان قۇجاتتىڭ ءبارىن بەرگەنبىز. ءبىرىنشى ترانزيتپەن كەلە جاتقان استىق ءوتىپ، ودان كەيىن عانا قازاقستان استىعى وتەدى دەگەن اڭگىمە جوق. جاقىندا عانا قىتاي جاعىنا مينيستر اتىنان حات جولدادىق. وسى ايدىڭ ىشىندە كەزدەسۋ بولادى. سول كەزدەسۋدە «ق ت ج» وكىلدەرى مەن ءبىزدىڭ كوميتەت وكىلدەرى سول ماسەلەنى تولىق شەشۋگە ىقپال جاسايمىز. جىل سايىن وسىلاي بولادى، بيىل عانا ەمەس. قىتاي جاعىنداعى فيتوسانيتاريالىق بەكەتتەر وتە قاتال قاراپ جاتىر. ءار ۆاگوندى جەكە-جەكە قاراعاننان وسىنداي احۋال تۋىنداپ وتىر. ءبىز جاقتان دا وسىنداي قاتاڭ تەكسەرۋ ءجۇرىپ جاتىر. اگروونەركاسىپتىك كەشەندەگى مەملەكەتتىك ينسپەكتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ساكەن قانىبەكوۆ.
بۇعان دەيىن قازاقستان- قىتاي شەكاراسىنداعى اۆتوكولىك وتكىزۋ پۋنكتتەرى ۋاقىتشا جابىلىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي