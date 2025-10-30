قازاقستان اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ كەمەلەرى قىسقا دايىن
استانا. KAZINFORM - كاسپي تەڭىزىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ كەمەلەرىن الداعى قىسقى كەزەڭگە جوسپارلى دايىنداۋ اياقتالۋعا جاقىن. كۇن سۋىتقاندا ءجۇزۋ قىسقى وتىندى پايدالانۋمەن قوسا، قىسقى جۇمىس رەجيمىنە كوشۋدى تالاپ ەتەدى.
جانار-جاعارماي ماتەريالدارىنىڭ قورى دا ازىرلەنگەن.
ق ر قورعانىس مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، دايىندىق شەڭبەرىندە كەمەلەردىڭ قىسقى جاعدايدا سەنىمدى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى ءىس-شارالار كەشەنى وتكىزىلدى. كەمەلەردىڭ سىرتى، يلليۋميناتورلار مەن ليۋكتەردىڭ گەرمەتيكالىعى تەكسەرىلدى، پالۋبالىق مەحانيزمدەر تازالانىپ، مايلاندى. ارتيللەريالىق جۇيەلەر مەن شاعىن كاليبرلى قارۋ-جاراق قوندىرعىلارىن تازارتۋ جانە كونسەرۆاتسيالاۋ جۇرگىزىلدى.
اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ بارلىق تۇرلەرى - زىمىراندى-ارتيللەريالىق كەمەلەر، پاترۋلدىك جانە دەسانتتىق قايىقتار، سونداي-اق گيدروگرافيالىق كەمەلەر قىسقا دايىندالىپ جاتىر. سونىمەن قاتار، ارقانمەن بايلاۋ، زاكىر جانە پالۋبا قۇرىلعىلارىن تەكسەرۋ، ودان باسقا مۇزدى ۇرۋعا ارنالعان قۇرىلعىلاردى دايىنداۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
جەكە قۇرامدى دايىنداۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن. كەمەلەر ەكيپاجدارى قىسقى كيىم-كەشەكپەن قامتاماسىز ەتىلىپ، جىلى كيىمدەر مەن كوستيۋمدەردىڭ جاڭا ۇلگىلەرى سىنالدى.
قىسقى كەزەڭدە تەڭىزگە شىعۋ سانىنىڭ قىسقارۋىنا قاراماستان، قازاقستاننىڭ اسكەري- تەڭىز كۇشتەرى كاسپي تەڭىزىنىڭ قازاقستاندىق سەكتورىندا قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قولايلى جەدەل جاعدايدى قولداۋ جونىندەگى ءوزىنىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىن تولىق كولەمدە ورىنداۋدى جالعاستىرادى.
«قىسقى دايىندىق - ءجاي تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ عانا ەمەس، تەڭىز تەحنيكاسىنىڭ جاۋىنگەرلىك دايىندىعىنىڭ ماڭىزدى بولىگى. ءبىز كورابلدەردىڭ سەنىمدىلىگىن، ەكيپاجداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن جانە كەز كەلگەن اۋا رايى جاعدايىندا تاپسىرمالاردى ورىنداۋ قابىلەتىن قامتاماسىز ەتەمىز»، - دەپ اتاپ ءوتتى 3 -دارەجەلى كاپيتان ەرمەك وسپانوۆ.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ ءارتۇرلى قارۋ- جاراق پەن اسكەري تەحنيكا سانىنىڭ 100 دەن استامى قىسقى كەزەڭدە پايدالانۋعا اۋىستىرىلدى.