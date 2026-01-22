قازاقستان اسكەرى درون وپەراتورلارىن دايارلاۋعا كىرىستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ دەسانتتىق- شابۋىلداۋ اسكەرلەرىندە ۇشقىشسىز اۆياتسيالىق جۇيەلەردى دامىتۋ باعىتىندا تۇراقتى ىلگەرىلەۋ بايقالادى.
بۇگىندە درونداردى جيناقتاۋ، باپتاۋ، سىناقتان وتكىزۋ جانە ولاردى اسكەر بولىمدەرىنە تاپسىرۋدىڭ تولىق سيكلى جولعا قويىلعان. ۇشقىشسىز اۆياتسيالىق جۇيەلەر بولىمشەلەرى دەسانتتىق-شابۋىلداۋ اسكەرلەرى قۇرامىندا ەكى جىل بۇرىن قۇرىلعان. وسى ۋاقىت ىشىندە اسكەري قىزمەتشىلەر درونداردى پراكتيكالىق قولدانۋدى مەڭگەرىپ قانا قويماي، ولاردى ءوز كۇشىمەن جيناقتاۋ مەن جوندەۋ جۇمىستارىن دا جولعا قويدى. بۇل اسكەردىڭ ىشكى قاجەتتىلىكتەرىنىڭ ەداۋىر بولىگىن ءوز بەتىمەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەردى. درونداردى جاساۋ، جيناۋ جانە جوندەۋ شەبەرحاناسى 2025-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا جۇمىسىن باستادى. وندا ارنايى دايىندىقتان وتكەن كەلىسىمشارت نەگىزىندەگى اسكەري قىزمەتشىلەر قىزمەت ەتەدى. جاقىندا مۇندا ءجۇزىنشى ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى قۇراستىرىلدى، - دەپ حابارلايدى قورعانىس مينيسترلىگى.
بارلىق دروندار مىندەتتى تۇردە باقىلاۋ سىناقتارىنان وتكىزىلىپ، كەيىن اسكەري بولىمدەرگە تاپسىرىلۋدا. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل باعىتتى دامىتۋ قازىرگى زامانعى سوعىس جۇرگىزۋ تالاپتارىنان تۋىنداپ وتىر. قازىرگى قارۋلى قاقتىعىستاردى تالداۋ ۇشقىشسىز اپپاراتتاردىڭ بارلاۋ، اتىستى تۇزەتۋ جانە بولىمشەلەردى باسقارۋداعى ءرولىنىڭ ارتقانىن كورسەتەدى.
بيىل دەسانتتىق-شابۋىلداۋ اسكەرلەرىنىڭ وقۋ ورتالىعى بازاسىندا ۇ ۇ ا وپەراتورلارىن دايارلاۋ باستالادى. وقىتۋدى ارنايى كۋرستاردان وتكەن، ءارتۇرلى ۇلگىدەگى درونداردى قولدانۋ تاجىريبەسى بار نۇسقاۋشىلار جۇرگىزەدى. ۇشقىشسىز اۆياتسيالىق جۇيەلەر بولىمشەلەرى «دەسانت-2025» وقۋ-جاتتىعۋلارى بارىسىندا العاشقى «جاۋىنگەرلىك سىناقتان» ءوتتى. ولار اۋە بارلاۋىن جۇرگىزىپ، اۆياتسيا مەن ارتيللەريانىڭ اتىسىن تۇزەتتى، سوققى بەرۋگە قاتىسىپ، بولىمشەلەردى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باسقارۋدى قامتاماسىز ەتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازىرگى تاڭدا دەسانتتىق-شابۋىلداۋ اسكەرلەرىنىڭ قارۋ-جاراعىندا وتاندىق جانە شەتەلدىك وندىرىستەگى تاكتيكالىق ۇشقىشسىز اۆياتسيالىق جۇيەلەر بار. بۇل باعىتتى ودان ءارى دامىتۋ، جاڭعىرتۋ جانە جەتىلدىرۋ جۇمىستارى جوسپارلى تۇردە جالعاسىپ كەلەدى.