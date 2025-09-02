قازاقستان ارقىلى وتەتىن قىتاي- ەۋروپا ترانزيت ءدالىزىنىڭ جۇك وتكىزۋ مۇمكىندىگى 5 ەسە ارتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى جانداندىرۋدىڭ ءبىرقاتار باسىم باعىتتارىنا توقتالدى.
- قازاقستان قىتايدىڭ جاقىن كورشىسى جانە سەنىمدى سەرىكتەسى رەتىندە ءتوراعا شي جينپيڭ ۇسىنعان «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» جاھاندىق باستاماسىن قولدايدى جانە ونى جۇزەگە اسىرۋعا بەلسەنە قاتىسادى. قىتاي مەن ەۋروپا اراسىندا قۇرلىق ارقىلى تاسىمالداناتىن جۇكتىڭ 85 پايىزى ءبىزدىڭ جەرىمىز ارقىلى وتەدى. بيىل «دوستىق - مويىنتى» تەمىر جولىنىڭ ەكىنشى جەلىسى ىسكە قوسىلادى. سونىڭ ارقاسىندا قازاقستان ارقىلى وتەتىن «قىتاي - ەۋروپا» ترانزيت ءدالىزىنىڭ جۇك وتكىزۋ مۇمكىندىگى 5 ەسە ارتادى. سونىمەن بىرگە، قازاقستان ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارىنىڭ الەۋەتىن كەڭەيتۋگە بارىنشا اتسالىسۋدا. بىلتىر وسى باعىت بويىنشا 4,5 ميلليون توننا جۇك وتكىزىلدى. بۇل - الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 62 پايىزعا ارتىق دەگەن ءسوز. ءبىز وسى سالاداعى جۇمىس قارقىنىن ودان ءارى كۇشەيتە بەرەمىز. الداعى ۋاقىتتا بۇل كورسەتكىشتى 10 ميلليون تونناعا جەتكىزۋدى كوزدەپ وتىرمىز.
كاسپيدەگى اقتاۋ جانە قۇرىق پورتتارى ارقىلى تاسىمالداناتىن جۇكتىڭ كولەمى بەلسەندى تۇردە ارتىپ كەلەدى. بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىمىزدىڭ ارقاسىندا ءىرى ينفراقۇرىلىم جوبالارى ىسكە قوسىلدى. سونىڭ ىشىندە ليانيۋنگان پورتىنداعى قازاق-قىتاي لوگيستيكا تەرمينالى جانە شيانداعى قۇرعاق پورت بار. سوندىقتان قىتاي كومپانيالارىنىڭ كولىك- ترانزيت سالاسىنداعى جوبالارعا قاتىسۋىنا مول مۇمكىندىك بار دەپ كۇمانسىز ايتۋعا بولادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.