    12:25, 09 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستان ارقىلى وتكەن جۇك ترانزيتى 29 ميلليون توننادان استى

    استانا. KAZINFORM - كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ەل اۋماعىندا كورسەتىلگەن كولىك قىزمەتىنىڭ كولەمى 20 پايىز ءوسىم كورسەتكەنىن ايتتى.

    жүк тасымалы, экспорт
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي/kazinform

    - جىلدىڭ 10 ايىندا كولىك قىزمەتتەرىنىڭ كولەمى 20,7 پايىز ءوسىپ، نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيسيالار 18,4 پايىز ارتتى. ال ترانزيتتىك جۇك كولەمى 29,4 ملن تونناعا جەتتى، 5 پايىزدىق ءوسىم كورسەتتى، - دەدى مينيستر.

    ونىڭ سوزىنشە، ەلدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ارتتىرۋ ءۇشىن 13 مىڭ شاقىرىم جول جوندەلگەن.

    - رەسپۋبليكالىق جولداردىڭ 93 پايىزى تەحنيكالىق جاعدايى نورماتيۆكە ساي. ىشكى شەكاراداعى وتكىزۋ پۋنكتتەرى مودەرنيزاتسيالانىپ جاتىر. 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 37 وتكىزۋ بەكەتىن اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.

    بۇعان دەيىن قىتايدان قازاقستان ارقىلى وتەتىن تەمىرجول ترانزيتى %11 عا ارتقانىن جازعان ەدىك.

     

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
