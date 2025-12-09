قازاقستان ارقىلى وتكەن جۇك ترانزيتى 29 ميلليون توننادان استى
استانا. KAZINFORM - كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ەل اۋماعىندا كورسەتىلگەن كولىك قىزمەتىنىڭ كولەمى 20 پايىز ءوسىم كورسەتكەنىن ايتتى.
- جىلدىڭ 10 ايىندا كولىك قىزمەتتەرىنىڭ كولەمى 20,7 پايىز ءوسىپ، نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيسيالار 18,4 پايىز ارتتى. ال ترانزيتتىك جۇك كولەمى 29,4 ملن تونناعا جەتتى، 5 پايىزدىق ءوسىم كورسەتتى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ سوزىنشە، ەلدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ارتتىرۋ ءۇشىن 13 مىڭ شاقىرىم جول جوندەلگەن.
- رەسپۋبليكالىق جولداردىڭ 93 پايىزى تەحنيكالىق جاعدايى نورماتيۆكە ساي. ىشكى شەكاراداعى وتكىزۋ پۋنكتتەرى مودەرنيزاتسيالانىپ جاتىر. 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 37 وتكىزۋ بەكەتىن اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.
بۇعان دەيىن قىتايدان قازاقستان ارقىلى وتەتىن تەمىرجول ترانزيتى %11 عا ارتقانىن جازعان ەدىك.