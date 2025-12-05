قازاقستان ارقىلى 4 مەملەكەتكە باعىتتالعان اۋعان ەسىرتكىسىنىڭ جولى كەسىلدى
سامارقاند. KAZINFORM - ەسىرتكىگە قارسى كۇرەس جونىندەگى ورتالىق ازيا وڭىرلىك ورتالىعى ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىمەن بىرلەسىپ، قىتاي، ازيا جانە ەۋروپا ەلدەرىنە باعىتتالعان ەسىرتكى ترافيگىنىڭ جولىن كەسۋ بويىنشا ءتيىستى شارالار لەگىن ازىرلەپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بۇل تۋرالى سامارقاندتا ءوتىپ جاتقان وتىرىستا اتالعان ورتالىقتىڭ ديرەكتورى ماحمۋد حاميدوۆ ايتتى.
- تەك سوڭعى جىلدارى ورتالىقتىڭ ۇيلەستىرۋىنىڭ ارقاسىندا قۇزىرەتتى ورگاندارمەن 33 حالىقارالىق وپەراتسيا جۇرگىزىلدى. ناتيجەسىندە 700 كەلىدەن استام ەسىرتكى تاركىلەندى، سونداي-اق قىلمىستىق توپتاردىڭ 25 مۇشەسى ۇستالدى. ونىڭ ىشىندە قازاقستان ارقىلى يسپانياعا، پولشاعا، يتالياعا جانە نيدەرلاندقا باعىتتالعان اۋعان ەسىرتكىسىنىڭ جولى كەسىلدى. ماسەلەن، 2024 -جىلى اقپاندا ورتالىقتىڭ ۇيلەستىرۋى ارقىلى قازاقستاننىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى وپەراتسيا جۇرگىزدى. تيىسىنشە، سينتەتيكالىق ەسىرتكىنى الماتىدان امستەردام ارقىلى بارسەلوناعا جونەلتەتىن تۇراقتى ءدالىز انىقتالىپ، 10 كەلى مەتامفەتامين تاركىلەندى. سونداي-اق، توپ مۇشەلەرى قۇرىقتالدى. قازىرگى ۋاقىتتا ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى جانە وزگە دە سەرىكتەستەرمەن بىرلەسىپ، قىتاي، ازيا جانە ەۋروپا ەلدەرىنە باعىتتالعان ەسىرتكى ترافيگىنىڭ جولىن كەسۋ بويىنشا ءتيىستى شارالار لەگى ازىرلەنىپ جاتىر، - دەدى ماحمۋد حاميدوۆ.
ورتالىق ديرەكتورى كەلتىرگەن دەرەكتەرگە ساي، بيىل 9 ايدا ۇيىمعا مۇشە ەلدەردىڭ اۋماعىندا 187918 ەسىرتكى قىلمىسى تىركەلگەن. 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا انىقتالعان فاكتىلەر سانى 13,4 پايىزعا ارتقان.
- ەسەپتى كەزەڭدە ەسىرتكىگە قارسى كۇرەس جونىندەگى ورتالىق ازيا وڭىرلىك اقپاراتتىق ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنا قاتىسۋشى مەملەكەتتەردە 63323 ادام ۇستالدى. ەسىرتكى ساۋداسىمەن اينالىساتىن ۇيىمداسقان توپتار جاڭا جاسىرىن تاسىمالداۋ جانە تاراتۋ سحەمالارىن قولدانا وتىرىپ، بەلسەندىلىكتى ارتتىرا باستادى. وكىنىشكە قاراي، ءبىز مۇنداي قىلمىستاردىڭ بارلىعىن ۋاقتىلى انىقتاۋعا قاۋقارلى بولا الماي وتىرمىز، - دەپ ماسەلە كوتەردى ورتالىق ديرەكتورى.
ماحمۋد حاميدوۆ ءمالىم ەتكەندەي، ايماقتا تەك سينتەتيكالىق ەمەس، سونىمەن قاتار جانە وزگە دە جاڭا پسيحوتروپتى زاتتاردىڭ جاسىرىن زەرتحانالارى كوبەيە باستادى. بيىل 9 ايدا ورتالىققا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ اۋماعىندا 373 زەرتحانا انىقتالدى. وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا ولاردىڭ سانى %42 عا ارتقان.
- نارىقتاعى سۇرانىس وسكەن سايىن، ەسىرتكى ءوندىرىسى تومەندەمەيدى، - دەپ قورىتىندىلادى ماحمۋد حاميدوۆ.
ايتا كەتەيىك، اتالعان ورتالىققا قازىرگى ۋاقىتتا 7 مەملەكەت — قازاقستان، وزبەكستان، ازەربايجان، رەسەي، تۇرىكمەنستان، تاجىكستان جانە قىرعىزستان مۇشە.
ەسكە سالساق، وسى ءىس-شارا بارىسىندا بايانداما جاساعان وزبەكستان قاۋىپسىزدىك كەڭەسى حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى باحودير تاشماتوۆ ورتالىق ازيا ارقىلى جىلىنا 90 تونناعا جۋىق گەروين وتەتىنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ەسىرتكىگە قارسى كۇرەس جونىندەگى ورتالىق ازيا وڭىرلىك اقپاراتتىق ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ كەڭسەسى الماتىدان استاناعا كوشىرىلۋى مۇمكىن.