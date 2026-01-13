قازاقستان ارمياسىنىڭ اسكەري قىزمەتشىسى قىتايداعى ازيا چەمپيوناتىندا التىن الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىنىڭ اسكەري قىزمەتشىسى سەرجانت ەلامان قۋاتوۆ ەرەسەكتەر اراسىندا 120 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە اۋەسقوي ارالاس جەكپە-جەكتەن (AMMA) ازيا چەمپيونى بولدى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگى حابارلادى.
5-12- قاڭتار ارالىعىندا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ لۋجوۋ قالاسىندا وتكەن اۋەسقوي ارالاس جەكپە-جەك بويىنشا ازيا چەمپيوناتىنا قۇرلىقتىڭ ۇزدىك سپورتشىلارى قاتىستى.
سەرجانت ەلامان قۋاتوۆ تۋرنير بارىسىندا جوعارى سپورتتىق دەڭگەيىن تانىتىپ، چەمپيون اتاندى.
قازاقستاندىق اسكەري قىزمەتشى چەمپيوناتتا ءۇش كەزدەسۋ وتكىزدى. ءبىرىنشى اينالىمدا ول تايپەي وكىلىن جەڭسە، ەكىنشى كەزدەسۋىندە قىتاي سپورتشىسىن قاپى قالدىردى. فينالدا وزبەكستاننان كەلگەن قارسىلاسىن ايقىن باسىمدىقپەن جەڭدى.
ايتا كەتەرلىگى، بۇل - قازاقستان قارۋلى كۇشتەرى تاريحىندا اۋەسقوي ارالاس جەكپە-جەك بويىنشا ازيا چەمپيوناتىنان العان العاشقى التىن مەدال. ەلامان قۋاتوۆتىڭ جەڭىسى وتاندىق اسكەري سپورتتىڭ دامۋىنا جاڭا سەرپىن بەردى.
بۇدان بۇرىن تۇركياداعى ءداستۇرلى تۋرنيردە پالۋاندارىمىز گرەك-ريم كۇرەسىنەن 2 التىن العان بولاتىن.