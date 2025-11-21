قازاقستان- ارمەنيا قارىم-قاتىناسىن ستراتەگيالىق دەڭگەيگە كوتەرەتىن قۇجاتقا قول قويىلادى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - ارمەنيا قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك كاۆكازداعى باستى ساياسي جانە ساۋدا-ەكونوميكالىق سەرىكتەسىنىڭ ءبىرى. بۇل تۋرالى اقوردادا ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بۇل باس قوسۋدىڭ ەكى ەل ءۇشىن دە ءمان-ماڭىزى زور. ءبىز دوستىعى بەرىك، سىيلاستىعى جاراسقان حالىقتارمىز. ارمەنيا قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك كاۆكازداعى باستى ساياسي جانە ساۋدا-ەكونوميكالىق سەرىكتەسىنىڭ ءبىرى. قازاق جۇرتى ارميان حالقىن ەرەكشە قادىرلەيدى. ونىڭ تەرەڭ تاريحىنا، باي مادەنيەتى مەن سالت-داستۇرىنە قۇرمەتپەن قارايدى. قازىر ارمەنيا قازاقستان ازاماتتارى كوپ باراتىن تۋريستىك ەلدىڭ بىرىنە اينالدى. بيىل قوس حالىقتى جاقىنداستىرا تۇسكەن ايتۋلى وقيعالار بولدى. ارمەنيادا العاش رەت قازاقستاننىڭ مادەنيەت كۇندەرى ءوتتى. ەريەۆاندا ۇلى اقىن جانە اعارتۋشى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ قۇرمەتىنە ساياباق اشىلدى، - دەدى پرەزيدەنت.
وسى ورايدا مەملەكەت باسشىسى اتالعان ماڭىزدى باستامالارعا قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن نيكول پاشينيانعا زور العىسىن ءبىلدىردى.
- مۇنى قازاق ەلىنە دەگەن ەرەكشە ءىلتيپاتىڭىز دەپ باعالايمىز. بۇل باستامالار قازاقستان مەن ارمەنيا اراسىنداعى مىزعىماس دوستىق پەن ءوزارا قۇرمەتتىڭ ايقىن كورىنىسى. ەكى ەل اراسىندا بارلىق دەڭگەيدە اشىق ءارى سەنىمگە نەگىزدەلگەن ساياسي ديالوگ قالىپتاسقان. ايماقتىق جانە حالىقارالىق قۇرىلىمدار اياسىندا تىعىز ءارى ءتيىمدى بايلانىس ورنادى. ساۋدا-ەكونوميكالىق، مادەني-گۋمانيتارلىق جانە عىلىم-ءبىلىم سالاسىنداعى ىقپالداستىعىمىز تۇراقتى تۇردە دامىپ كەلە جاتىر. ءبىر سوزبەن ايتقاندا مەملەكەتارالىق بايلانىسىمىزدىڭ سيپاتى ەرەكشە. الداعى ۋاقىتتا دا قارىم-قاتىناسىمىزدى دامىتۋعا زور مۇمكىندىك بار. بۇگىن ءبىز ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستاردى ستراتەگيالىق دەڭگەيگە كوتەرۋ تۋرالى تاريحي قۇجاتقا قول قويامىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان رەسمي ساپارمەن استانا قالاسىنا كەشە كەلدى.
وسىدان ءبىراز ۋاقىت بۇرىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى.