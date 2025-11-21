قازاقستان- ارمەنيا اراسىنداعى بيزنەس سەرىكتەستىكتى قايتا جاڭعىرتۋ كەرەك - پاشينيان
استانا. KAZINFORM - قازاقستان- ارمەنيا اراسىنداعى بيزنەس سەرىكتەستىكتى قايتا جاڭعىرتۋ كەرەك. بۇل تۋرالى اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسسوز بارىسىندا ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن ايتتى.
- بۇل - شىن مانىندە قارىم-قاتىناسىمىزدى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك دەڭگەيىنە دەيىن كوتەرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن بىردەن-ءبىر ساپار. ساپار اياسىندا ساياسي ديالوگقا، ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستارعا دا، گۋمانيتارلىق قارىم-قاتىناستارعا دا تىڭ سەرپىن بەرۋگە مول مۇمكىندىك بار. بۇل رەتتە بۇگىن استانادا ارميان ءالىپبيىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى، اۋليە مەسروپ ماشتوتس اتىنداعى كوشە سالتاناتتى تۇردە اشىلدى. مۇنى ءبىز ارميان حالقىنا دەگەن قۇرمەت دەپ بىلەمىز، - دەدى ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى.
سونىمەن قاتار ول قازاقستان پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوزدەر بارىسىندا ەكى ەلدىڭ قارىم-قاتىناستارىن دامىتۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى تالقىلانعانىن اتاپ ءوتتى. مۇنان بولەك، ەكى ەل اراسىنداعى ۇكىمەتارالىق كوميسسيا جۇمىسىن قايتا جانداندىرۋ كەرەكتىگىن ايتتى.
- ەلدەرىمىز اراسىنداعى بيزنەس سەرىكتەستىكتى قايتا جانداندىرعانىمىز ءجون بولار ەدى. وسى تۇرعىدا بيزنەس فورۋمدار، ميسسيالار، كەلىسسوزدەر وتكىزۋىمىز قاجەت، - دەدى نيكول پاشينيان.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر- ءمينيسترى نيكول پاشينيان رەسمي ساپارمەن استانا قالاسىنا كەشە كەلدى.
وسىدان ءبىراز ۋاقىت بۇرىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى.