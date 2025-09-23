قازاقستان امەريكانىڭ بيزنەس كاپيتاندارىمەن ءبىرقاتار كەلىسىمگە قول جەتكىزدى - ەرلان قارين
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين ء وزىنىڭ telegram پاراقشاسىندا جازبا جاريالاپ، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ا ق ش- قا ساپارى تابىستى ءوتىپ جاتقانىن ايتتى.
- جۋىردا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىتايعا ساپارىندا قۇنى شامامەن 15 ميلليارد دوللارعا تەڭ 70 كەلىسىمگە قول قويىلدى. پرەزيدەنتتىڭ وسى جولعى ا ق ش ساپارى دا ايتارلىقتاي تابىستى ءوتىپ جاتىر. امەريكانىڭ بيزنەس كاپيتاندارىمەن بولاشاعى زور ءبىرقاتار جوبانى جۇزەگە اسىرۋ جونىندە كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزىلدى. اڭگىمە Wabtec, PepsiCo, Amazon, Chevron جانە تاعى باسقا ءىرى كومپانيالار جايىندا بولىپ وتىر. ماسەلەن، Wabtec كومپانياسىمەن قۇنى شامامەن 4,2 ميلليارد دوللاردى قۇرايتىن كەلىسىم جاسالدى. ينۆەستيتسيا تارتۋ باعىتىندا تاباندى ءارى جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ جازدى ەرلان قارين.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ نيۋ-يورككە جۇمىس ساپارى باستالدى.
نيۋ-يورك قالاسىنا ساپارى بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپپەن سويلەستى.
پرەزيدەنت امەريكانىڭ بيزنەس وكىلدەرىمەن وتكەن «دوڭگەلەك ۇستەل» وتىرىسىندا ءسوز سويلەدى.