قازاقستان اۋماعىنان 8 حالىقارالىق كولىك ءدالىزى وتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان شىعىس پەن باتىس اراسىنداعى گەوساياسي جانە گەوەكونوميكالىق كوپىر بولىپ، كولىك پەن ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى جاڭا دالىزدەردىڭ نەگىزگى تورابىنا اينالدى.
بۇل پىكىردى ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك قۋانتىروۆ KGIR-2025 جاھاندىق ينۆەستيتسيالار جونىندەگى دوڭگەلەك ۇستەلدە ايتتى.
- كەيىنگى ونجىلدىقتار ىشىندە قازاقستان كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا 35 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان استام ينۆەستيتسيا سالدى. ناتيجەسىندە ەلىمىزدىڭ كولىك جۇيەسى 21 مىڭ شاقىرىم تەمىرجولدى، 95 مىڭ شاقىرىم اۆتوجولدى جانە كاسپي تەڭىزىندەگى ەكى پورت - اقتاۋ مەن قۇرىقتى قامتيدى، - دەدى ءا. قۋانتىروۆ ءوز بايانداماسىندا.
بۇگىندە ەلىمىزدىڭ اۋماعى ارقىلى 8 حالىقارالىق كولىك ءدالىزى وتەدى. بۇل قازاقستاندى «ءبىر بەلدەۋ - ءبىر جول» باستاماسىنىڭ ورتالىق حابىنا جانە قىتاي، ەۋروپالىق وداق جانە ورتالىق ازيا ءۇشىن ماڭىزدى كولىك سەرىكتەسىنە اينالدىرادى.
- اسىرەسە ەڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان باعىت - ورتا ءدالىز. ول قىتاي مەن قازاقستاندى كاسپي تەڭىزى ارقىلى ازەربايجان، گرۋزيا جانە تۇركيامەن بايلانىستىرادى. قازىر بۇل باعىتقا ارمەنيا دا ءوز ساۋدا جولدارى ارقىلى قوسىلىپ وتىر. بىلتىر وسى ءدالىز ارقىلى ترانزيت كولەمى %60 عا ءوسىپ، 4-5 ميلليون توننا جۇككە جەتتى. بۇل تەك كولىك ءدالىزى عانا ەمەس، ەكونوميكالىق تۇراقتىلىقتىڭ، ءارتاراپتانۋدىڭ جانە جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنىڭ سەنىمدى بالاما جولىنىڭ ايعاعى. سونىمەن بىرگە، ول شىعىس پەن باتىستى بايلانىستىراتىن ستراتەگيالىق كوپىر قىزمەتىن اتقارادى، - دەدى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعىنداعى الەۋەتى دە زور. ەلدە 213 ميلليون گەكتار اۋىل شارۋاشىلىعى جەرى بار، ونىڭ 178 ميلليون گەكتارى - جايىلىم. بۇل كورسەتكىش بويىنشا قازاقستان الەمدە التىنشى ورىندا جانە ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى استىق ءوندىرۋشى ەل بولىپ سانالادى.
- ءبىز تەك شيكىزاتتى عانا ەمەس، قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىمدى دە ەكسپورتتايمىز. الداعى جىلدارى سۋارۋ جۇيەلەرىن كەڭەيتۋ ارقىلى اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ ونىمدىلىگىن ەكى ەسە ارتتىرۋدى جانە وڭدەلگەن ءونىم ۇلەسىن %70 عا دەيىن جەتكىزۋدى ماقسات ەتىپ وتىرمىز. زاماناۋي، ءتيىمدى جانە ورنىقتى كولىك جەلىسى جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتەدى، اگروونەركاسىپ كەشەندەرىنە ينۆەستيتسيا تارتادى جانە جاھاندىق ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگىنە ۇلەس قوسادى، - دەپ تولىقتىردى ول.
ايتا كەتەيىك، قازاقستانعا تارتىلعان تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيا كولەمى 10,1 ميلليارد دوللاردى قۇرادى.