قازاقستان پالەستينا- يزرايل قاقتىعىسىندا ەكى مەملەكەت پرينتسيپىن قولدادى
استانا. KAZINFORM - جۇما كۇنى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى پالەستينا ماسەلەسىن بەيبىت جولمەن رەتتەۋ جانە ەكى مەملەكەت - يزرايل مەن پالەستينانى قۇرۋ تۋرالى شەشىمدى جۇزەگە اسىرۋ تۋرالى دەكلاراتسيانى باسىم داۋىسپەن ماقۇلدادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
دەكلاراتسيانى قابىلداۋعا 142 مەملەكەت داۋىس بەردى، ونىڭ ىشىندە قازاقستان دا بار. 10 مەملەكەت قارسى داۋىس بەردى، ونىڭ ىشىندە يزرايل مەن ا ق ش بار. 12 مەملەكەت قالىس قالدى.
«نيۋ-يورك دەكلاراتسياسى» فرانسيا مەن ساۋد ارابياسىنىڭ باستاماسىمەن گازاداعى سوعىس پەن قاقتىعىستى ەكى مەملەكەتتى شەشۋ پەرسپەكتيۆالارىنىڭ ناشارلاۋى اياسىندا شىلدە ايىندا ب ۇ ۇ-نىڭ شتاب-پاتەرىندە وتكەن حالىقارالىق كونفەرەنتسيانىڭ قورىتىندىسى بولدى.
كونفەرەنتسيا وسى ايدىڭ سوڭىندا جالعاسادى.
دەكلاراتسيا ەكى مەملەكەتتى شەشىمدى جۇزەگە اسىرۋدىڭ ءبىرتۇتاس جول كارتاسىن ۇسىنادى. ول گازادا تەز ارادا اتىستى توقتاتۋدى، ونداعى بارلىق كەپىلگە الىنعانداردى بوساتۋدى جانە ەگەمەندى پالەستينا مەملەكەتىن قۇرۋدى تالاپ ەتەدى. سونداي-اق ول حاماس-تى قارۋسىزداندىرىپ، گازانى باسقارۋدان شەتتەتۋدى، يزرايل اراسىنداعى قارىم- قاتىناستاردى قالىپقا كەلتىرۋ جانە قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگىن الۋدى تالاپ ەتەدى.
- تاياۋ شىعىستاعى بەيبىتشىلىكتىڭ نەگىزگى ماسەلەسى ەكى تاۋەلسىز، ەگەمەن، دەموكراتيالىق ەكى مەملەكەت - يزرايل مەن پالەستينا بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىكتە قاتار ءومىر سۇرەتىن ەكى مەملەكەتتى شەشىمدى جۇزەگە اسىرۋىندا، - دەدى ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش.
ءبىراق يزرايل ەلشىسى دەنني دانون داۋىس بەرۋ الدىندا سويلەگەن سوزىندە بۇل مالىمدەمەنى «ءبىرجاقتى» دەپ اتاپ، حاماس بۇگىنگى كەز كەلگەن قولداۋدان ەڭ ۇلكەن جەڭىسكە جەتكەنىن ايتتى.
- دەكلاراتسيا بەيبىتشىلىككە جاسالعان قادام رەتىندە ەمەس، اسسامبلەيا بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەتىن كەزەكتى بوس قيمىل رەتىندە عانا تاريحتا قالادى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن پالەستينانى 145-تەن استام مەملەكەت مويىنداعانىن جازعانبىز.
پالەستينا ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ «ەكى مەملەكەت» شەشىمىن قۇپتادى.